NFL: Tennessee Titans gewinnen Krisengipfel gegen die Miami Dolphins

Die Tennessee Titans haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren. In einem wenig ansehnlichen Spiel setzten sie sich bei den von Verletzungen gebeutelten Miami Dolphins durch. Rätsel gibt es jedoch um Will Levis.

Von Kai Esser

Die Partie der Miami Dolphins gegen die Tennessee Titans am Montagabend US-amerikanischer Zeit versprach nicht unbedingt ein NFL-Leckerbissen zu werden.

Die Titans verloren alle ihre drei Saisonspiele. Die Dolphins gewannen zwar immerhin eins, sind jedoch ohne ihren Quarterback Tua Tagovailoa unterwegs und die Offense stockte gewaltig.

Und genau so kam es auch: in einem Spiel ohne wirkliche Highlights gewannen die Titans am Ende mit 31:12. Bereits im dritten Viertel verließen die Fans in Miami das Stadion.

Quarterback Will Levis machte erneut eine schlechte Figur. Erst warf er eine fragwürdige Interception im 1. Viertel, danach verletzte er sich und wurde durch Mason Rudolph ersetzt. Obwohl Levis im Laufe des Spiels an der Seitenlinie tigerte und fit erschien, beendete Rudolph das Spiel. Der brachte nur neun seiner 17 Pässe für lediglich 85 Yards an den Mann.