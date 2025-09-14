American Football
NFL: Raiders-Coach Pete Carroll zertrümmert Whiteboard in der Kabine, um Team einzuheizen
- Veröffentlicht: 14.09.2025
- 14:38 Uhr
- Julian Erbs
Die Las Vegas Raiders sind mit einem Sieg gegen die New England Patriots in die Saison gestartet. Laut NFL-Insidern griff Head Coach Pete Carroll dabei zu ungewöhnlichen Methoden, um seinem Team einzuheizen.
Die Las Vegas Raiders eröffneten die Saison mit einem hart erkämpften Auswärtserfolg bei den New England Patriots, angetrieben von der Energie ihres bald 74-jährigen Head Coaches.
NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, dass Pete Carroll am Samstag vor dem Saisonauftakt am 7. September zu einer ungewöhnlichen Methode griff, um sein Team einzuschwören: Während seiner Ansprache zertrat er ein Whiteboard.
Die Spieler reagierten begeistert und am Sonntag folgte ein 20:13-Sieg der Raiders gegen die Patriots.
Eine Quelle verglich Carroll mit einem WWE-Wrestler, der eine kämpferische Ansage macht – ein klares Signal an das Team, dass man nicht zum Spaß nach New England gereist sei, sondern um zu gewinnen.
Das zertrümmerte Whiteboard war das Resultat.
"Typisch Pete Carroll"
Laut Anwesenden betrat Carroll den Raum von hinten – ganz wie WWE-Star Jey Uso – und schritt durch die Reihen der Spieler, als würde im Hintergrund seine Einlaufmusik laufen. Er habe sich Zeit gelassen und so die Spannung aufgebaut.
Als Carroll schließlich das Wort ergriffen habe, habe er immer wieder den unbedingten Wettbewerbswillen betont – besonders mit Blick auf die zahlreichen Ex-Patriots im Kader.
Den Höhepunkt setzte er symbolisch: Als Zeichen, dass es darum geht, Türen einzutreten, habe er das Whiteboard zu Boden getreten und zerstört.
"Das ist typisch Pete", meinte eine Person aus dem Raum: "Genau so verändert er die Kultur."
Es bleibt abzuwarten, ob und wie eine solche Einschwörung erneut wirkt, wenn die Las Vegas Raiders am Montagabend im Division-Duell auf die Los Angeles Chargers treffen.
