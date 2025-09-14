NFL: Raiders-Coach Pete Carroll zertrümmert Whiteboard in der Kabine, um Team einzuheizen

Die Las Vegas Raiders sind mit einem Sieg gegen die New England Patriots in die Saison gestartet. Laut NFL-Insidern griff Head Coach Pete Carroll dabei zu ungewöhnlichen Methoden, um seinem Team einzuheizen.

Die Las Vegas Raiders eröffneten die Saison mit einem hart erkämpften Auswärtserfolg bei den New England Patriots, angetrieben von der Energie ihres bald 74-jährigen Head Coaches.

NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, dass Pete Carroll am Samstag vor dem Saisonauftakt am 7. September zu einer ungewöhnlichen Methode griff, um sein Team einzuschwören: Während seiner Ansprache zertrat er ein Whiteboard.

Die Spieler reagierten begeistert und am Sonntag folgte ein 20:13-Sieg der Raiders gegen die Patriots.

Eine Quelle verglich Carroll mit einem WWE-Wrestler, der eine kämpferische Ansage macht – ein klares Signal an das Team, dass man nicht zum Spaß nach New England gereist sei, sondern um zu gewinnen.

Das zertrümmerte Whiteboard war das Resultat.