NFL - Tyreek Hill fordert nach Festnahme: Polizist muss gefeuert werden 

Konkret handelt es sich um einen 27 Jahre alten Beamten, der maßgeblich an Hills gewaltsamer Festnahme beteiligt war. "Wir sind der Meinung, dass die Gewaltanwendung des Beamten exzessiv, eskalierend und rücksichtslos war. Wir fordern, dass der Beamte mit sofortiger Wirkung entlassen wird", heißt es in dem Statement.

Der NFL-Star hat in einer aktuellen Stellungnahme drastische Konsequenzen aus diesem Vorfall verlangt. Über seinen Anwalt Julius Collins ließ er eine Mitteilung verbreiten, die "ESPN" vorliegt und in der er die Entlassung eines beteiligten Polizisten fordert.

Im Anschluss gingen Videos in den sozialen Netzwerken viral, die zeigen, wie brutal Hill aus seinem Auto gezogen, auf den Bürgersteig gezerrt wird und wie ihm Handschellen angelegt werden.

Das Wichtigste in Kürze

Bereits zuvor hatte Hills Agent Drew Rosenhaus seinem Ärger über die Behandlung seines Klienten Luft gemacht. In der "The Dan Le Batard Show" forderte er nicht nur für den genannten Beamten drastische Konsequenzen: „Ich persönlich glaube, dass die Polizisten, die Tyreek das angetan haben, nicht in dieser Position sein sollten - sie sollten entlassen werden."

Wie sie Hill behandelt haben, sei "entsetzlich" gewesen, so Rosenhaus weiter: "Sie haben ihn nicht wie ein menschliches Wesen behandelt." Ob auch Hill dieser Meinung ist, ließ der Manager offen.