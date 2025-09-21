Anzeige
Alle HIghlights der NFL im Network auf Joyn

NFL: Wird Tyreek Hill getradet? Ein Team soll aus privaten Gründen Abstand genommen haben

  • Aktualisiert: 24.09.2025
  • 10:09 Uhr
  • ran.de

Die Pittsburgh Steelers sollen vor einigen Tagen über einen Trade von Tyreek Hill nachgedacht haben. Mittlerweile nehmen sie davon aber einem Bericht zufolge Abstand. Die Gründe liegen nicht auf dem Rasen.

Seit dem Thursday Night Game von Week 3 hat Tyreek Hill seinen ersten Touchdown der Saison auf dem Konto. Die dritte Niederlage im dritten Spiel seiner Miami Dolphins konnte der Star-Receiver beim 21:31 bei den Buffalo Bills aber auch nicht verhindern.

Umso heftiger dürften in den kommenden Wochen die Spekulationen um einen Trade von Hill zunehmen. Immerhin verdeutlichte der "Cheetah" schon nach der vergangenen Saison, dass Playoffs ohne ihn in seiner Welt gar nicht vorstellbar sind.

Zudem wird auch spekuliert, die Dolphins könnten angesichts der negativen Entwicklungen einen Neuanfang anstreben - ohne ihren größten, aber auch schon 31 Jahre alten Star.

Anzeige
Anzeige

NFL: Hill vor Trade? Steelers befürchten wohl Sperre

Nun berichtet "NBC" allerdings, dass die Pittsburgh Steelers, die neben den Kansas City Chiefs nach Week 1 über einen Hill-Trade nachgedacht haben sollen, ihr Interesse verloren haben. Dies liegt demnach aber weniger an seinen sportlichen Leistungen. Immerhin brachte er es mit 15 Receptions bereits auf 198 Yards.

Vielmehr würden Hills mutmaßliche Fehltritte im Privatleben die Franchise abschrecken. Eine Quelle verriet dem US-Medium demnach, die Steelers würden eine Suspendierung des Profis befürchten.

So sei nicht auszuschließen, dass im Zusammenhang mit den Vorwürfen häuslicher Gewalt belastende Fotos oder Videos auftauchen könnten. Diese könnte die NFL zum Anlass nehmen, um Hill vorerst aus dem Verkehr zu ziehen.

In dem Artikel wird aber auch erwähnt, dass ein Deal rund um die Trade-Deadline am 4. November möglich sei. Voraussetzung: Die Steelers würden bis dahin zu dem Entschluss kommen, in dieser Saison drohe Hill keine Sperre mehr.

Anzeige
Mehr aus der NFL

NFL: Bengals-Spielerfrau im Bodysuit! Jede Woche ein neuer Game-Look

  • Video
  • 01:41 Min
  • Ab 0
Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) makes a first down catch against Baltimore Ravens safety Kyle Hamilton (L) and cornerback Nate Wiggins (2) during the first quarter at M&T Bank St...
News

Offensivspektakel zwischen Lions und Ravens

  • 24.09.2025
  • 11:04 Uhr
imago images 1065429268
News

Gewinner & Verlierer: Bodenloser Head Coach und ein Deja-Vu

  • 24.09.2025
  • 10:50 Uhr

NFL: Russell Wilson - Das kostete ihn seinen Platz als Starter

  • Video
  • 07:54 Min
  • Ab 0
imago images 1066778932
News

Kommentar: Die Eagles sind die neuen Chiefs

  • 24.09.2025
  • 10:12 Uhr
Joe Burrow
News

Kommentar: Die Bengals haben sich verzockt

  • 24.09.2025
  • 10:08 Uhr
imago images 1065352173
News

Bucs holen schwersten NFL-Spieler zurück!

  • 24.09.2025
  • 09:53 Uhr
imago images 1063067484
News

Wilson desaströs - jetzt müssen die Giants handeln

  • 24.09.2025
  • 09:48 Uhr

NFL-Highlights: Patrick Mahomes mit grandiosem Tackle nach Interception

  • Video
  • 05:25 Min
  • Ab 0

NFL: Security-Guy glotzt Spielerfrau hinterher und geht viral

  • Video
  • 01:13 Min
  • Ab 0