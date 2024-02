Defensive Player of the Year

Myles Garrett, Cleveland Browns, Defensive End

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1:

1. Garrett, 23-13-11 = 165

2. TJ Watt, Outside Linebacker, Steelers, 19-11-12 = 140

3. Micah Parsons, Linebacker, Cowboys, 7-16-6 = 89

4. Maxx Crosby, Defensive End, Raiders, 0-5-6 = 21

5. DaRon Bland, Cornerback, Cowboys, 1-2-3 = 14 © ZUMA Wire