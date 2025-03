Tom Brady gibt "Spannungen" mit Ex-NFL-Coach Bill Belichick bei den New England Patriots zu

Offen wie selten äußert sich Tom Brady über das Verhältnis zu Bill Belichick. Im letzten gemeinsamen Jahr bei den Patriots habe es Risse in der Beziehung gegeben.

Von Tobias Wiltschek

Tom Brady und Bill Belichick prägten die erfolgreichste Zeit der New England Patriots. Der Quarterback und der Head Coach führten das Team in der NFL zwischen 2000 und 2020 insgesamt zu sechs Super-Bowl-Siegen.

Am Ende der gemeinsamen Tage bei den Pats war es allerdings um die Beziehung zwischen den beiden Erfolgsgaranten nicht mehr zum Besten bestellt.

In seinem wöchentlichen Newsletter schrieb Brady: "Nach 20 gemeinsamen Jahren hatte sich eine natürliche Spannung zwischen Coach Belichick und mir entwickelt."

Dabei sei es um die Frage gegangen, "wohin unsere Karrieren führen sollten und wohin sich die Patriots als Franchise entwickeln würden", schrieb Brady. "Es war die Art von Spannung, die nur durch eine Art Trennung oder durch eine Neubewertung unserer Prioritäten gelöst werden konnte."

Was genau der heutige Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders mit der Neubewertung der Prioritäten meinte, blieb unklar. Am Ende kam es jedenfalls zur Trennung. Nach der Saison 2019 verabschiedete sich Brady von den Patriots in der Free Agency und heuerte anschließend bei den Tampa Bay Buccaneers an, die er ein Jahr später ebenfalls zum Sieg im Super Bowl führte.