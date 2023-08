Dies sei "kein einfaches linkes oder rechtes Thema für die Amerikaner; es erstreckt sich über das gesamte politische Spektrum, das bis zu unseren Gründervätern zurückreicht", heißt es weiter. Die NAGA wandte sich in einem Brief direkt an die neuen Commanders-Besitzer um Josh Harris und Magic Johnson.

Die Franchise war ursprünglich 1932 als Boston Braves gegründet worden, nahm aber bereits ein Jahr später den Namen Redskins an. Seit dem Umzug des Teams in die US-Hauptstadt 1937 trug die Franchise den Namen Washington Redskins.

Zunehmende Kritik am Namen Redskins

Allerdings nahmen die gesellschaftlichen Kontroversen und Debatten rund um den Namen immer weiter zu. Verschiedene Gruppen, auch solche mit direkter Verbindung zu den Ureinwohnern, sahen in dem Begriff Redskins - zu Deutsch: Rothäute - eine rassistische Verunglimpfung.

Nachdem die Debatten über Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft im Zuge der Tötung von George Floyd im Jahr 2020 stark zugenommen hatten, forderten 87 Investoren und Anteilseigner der Redskins in einem Brief an Liga-Sponsoren, ihre Tätigkeiten ruhen zu lassen, solange der Name nicht geändert wird.