Die deutschen Basketballer wurden nach ihrem Triumph am Montag in Frankfurt empfangen. Sie hätten aber einen größeren Rahmen verdient gehabt. Ein Kommentar von Tim Althoff Am Montag-Mittag wurde die Basketball-Nationalmannschaft als frisch gekürter Europameister in Frankfurt am Main empfangen. Das Team kam direkt vom Flughafen zur Zentrale des langjährigen DBB-Hauptsponsors ING Diba, um sich dort von hunderten Fans mit Welt- und Europameister-Pokal feiern zu lassen. Die Spieler scheinen ihren Spaß gehabt zu haben und auch die Fans kamen nach zahlreich erfüllten Autogrammwünschen auf ihre Kosten. Doch es bleibt ein Beigeschmack. Ein Gefühl, dass der Rahmen der Feier nicht der historischen Bedeutung gerecht wird.



Da wäre einerseits der Zeitpunkt des Empfangs. Montag-Mittag, "ab 11:30 Uhr". Da die Sommerferien in Hessen längst vorbei sind, wird es für viele Basketball-Verrückte nicht möglich gewesen sein, ihre Helden zu begrüßen. Egal, ob Arbeit, Schule oder Uni. Das betrifft nicht einmal die bloße Anwesenheit im Frankfurter Messeviertel. Das betrifft auch Tausende von Fans, die sich das Event gerne im Fernsehen angeschaut hätten, aber aufgrund diverser Verpflichtungen passen mussten.

Fraglich ist auch, wie das Team dieses Pensum weggesteckt hat. Die Mannschaft hatte zwischen historischem Titelgewinn und Empfang kaum eine freie Minute, um den Erfolg sacken zu lassen.

DBB-Team: Mehr Zeit statt Hetzjagd Erst gegen 22 Uhr war das Finale gegen die Türkei am Sonntag vorbei, es folgten Siegerehrung, Interviews, Busfahrten zum Hotel und schließlich die Feierei auf dem Hoteldach in Riga. Morgens um 9 mussten Schröder, Wagner und Co. schon wieder im verspäteten Flieger sitzen, um dann wieder sofort die Eindrücke des Empfangs verarbeiten zu müssen. Der schnelle Ablauf hat zwar den Vorteil, dass sich die Spieler am frühen Nachmittag schon auf den Weg in den Urlaub oder zur Familie machen konnten, doch wäre es nicht schöner gewesen, wenn man sich in Ruhe auf alles hätte vorbereiten können?

Angekommen bei der ING wurden die Spieler ohne jede Pause auf die Bühne, zum Foto-Termin, in die Mixed Zone und schließlich zu den Fans geschickt. Wäre es nicht im Falle von zukünftigen Erfolgen schöner für alle, wenn der Empfang erst abends stattfinden würde? Gegen 17-18 Uhr, wenn ein großer Teil Frankfurts bzw. Deutschlands auf den Beinen sein kann, um die Geschichtsschreiber zu bejubeln. So hätten auch die Akteure mehr Zeit, sich emotional auf den Empfang vorzubereiten. Mal für eine Minute runterkommen, vielleicht sogar leicht ausnüchtern.