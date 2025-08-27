Anzeige
Basketball-EM

Basketball-EM jetzt live: Deutschland vs. Schweden im TV, Livestream und Liveticker - DBB-Team klar in Führung

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 14:02 Uhr
  • ran.de

Das nächste Großturnier steht für die deutschen Basketball-Herren an. Im zweiten Gruppenspiel der Basketball-EM trifft die DBB-Auswahl auf Schweden. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für die deutsche Nationalmannschaft das nächste Turnier-Highlight auf dem Programm: die Basketball-Europameisterschaft. Vom 27. August bis 14. September 2025 wird in Finnland, Lettland, Polen und Zypern die FIBA EuroBasket 2025 ausgetragen.

Bei der letzten Edition des Turniers holte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft 2022 die Bronzemedaille. 1993 gelang Deutschland sensationell der erste und bisher letzte EM-Triumph.

Nun gehört das Team mit Dennis Schröder und Franz Wagner neben Frankreich und Serbien erneut zum Favoritenkreis.

Nach dem Auftakt gegen Montenegro steht im zweiten Vorrunden-Spiel das Duell gegen Schweden an.

Wann ist der Anwurf der Partie? Wird das Spiel im Free-TV übertragen? Wo gibt es einen Livestream? Und wo kann man das Duell im Liveticker verfolgen? ran hat alle Informationen zum deutschen Auftakt bei der Basketball-EM gesammelt.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur Basketball-EM

  • Spielplan

  • Tabellen

  • So kommt ihr noch an Karten

Anzeige
Anzeige

+++ Update: 13:55 Uhr: Deutschland weiter komfortabel vorne +++

Vor dem Schlussviertel führt das DBB-Team mit 84:66. Moritz Wagner (20 Punkte) und Dennis Schröder (16) führen die deutsche Scoret-Liste an. Nun gilt es, auch im Schluss-Viertel die Konzentration hoch zu halten.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ Update 13:20 Uhr: Deutschland mit klarer Pausenführung +++

Das DBB-Team spielt nicht wirklich glanzvoll, aber in Summe ziemlich fokussiert und effektiv. Folgerichtig steht es zur Halbzeit 59:42. Moritz Wagner (16) und Dennis Schröder (11) haben bereits zweistellig gepunktet. Mit 62 Prozent aus dem Feld und 50 Prozent von der Dreierlinie stimmen auch die Zahlen.

+++ Update 12:54 Uhr: Deutschland dominiert erstes Viertel +++

Das deutsche Team zeigt sich im ersten Viertel sehr souverän und geht mit einem 27:17 in die erste Viertelpause. Bester Werfer bis jetzt ist Maodo Lo, der acht Zähler auf dem Konto hat

Anzeige

Deutschland vs. Schweden bei der Basketball-EM jetzt live: Wann ist Anwurf beim Gruppenspiel?

  • Spiel: Deutschland vs. Schweden
  • Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
  • Datum: 29. August 2025
  • Uhrzeit: 12:30 Uhr
  • Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)
Anzeige

Basketball-EM jetzt live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Schweden im Free-TV übertragen?

Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Vorrunden-Spiel gegen Schweden wird live auf RTL übertragen.

Anzeige

DBB-Team gegen Schweden jetzt live: Wird die Basketball-EM im Livestream übertragen?

Ja, MagentaSport zeigt das Spiel kostenlos im Livestream.

Zudem wird die Partie vom Streaming-Anbieter RTL+ übertragen. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Anzeige

Deutschland vs. Schweden bei der Basketball-EM jetzt live: Wo finde ich heute einen Liveticker zum Spiel?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Deutschland trifft auf Schweden: Übersicht zur Übertragung des DBB-EM-Spiels

  • Begegnung: Deutschland vs. Schweden
  • Datum und Uhrzeit: 29. August, 12:30 Uhr
  • Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Mikko Riipinen (Schweden)
  • Free-TV: RTL
  • Livestream: MagentaSport, RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr Basketball-News
DBB-Kapitän Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025 live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 29.08.2025
  • 14:13 Uhr
Franz Wagner und Co. spielen am Freitag gegen Schweden
News

Unruhe im DBB-Lager: Alarm schockt deutsche Mannschaft

  • 29.08.2025
  • 14:08 Uhr
Voigtmann beim EM-Auftakt gegen Montenegro
News

Basketballer ohne Voigtmann gegen Schweden

  • 29.08.2025
  • 12:15 Uhr
FIN, Eurobasket 205, Basketball Europameisterschaft, Gruppe B, Mentenegro-Deutschland 27.08.2025, Nokia Arena, Tampere, FIN, Eurobasket 205, Basketball Europameisterschaft, Gruppe B, Mentenegro-Deu...
News

Basketball-EM 2025: Deutschland vs. Litauen live - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 29.08.2025
  • 08:31 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 29.08.2025
  • 08:09 Uhr
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 29.08.2025
  • 08:08 Uhr
Kein Fan von frühen Spielen: Dennis Schröder
News

Der Weltmeister spielt zum Lunch: "Nicht unsere Lieblingszeit"

  • 29.08.2025
  • 05:38 Uhr
NBA-Star Luka Doncic (l.)
News

Griechen und Franzosen erfolgreich - Polen bezwingt Slowenien

  • 28.08.2025
  • 22:57 Uhr
Spanien im Auftaktduell mit Georgien
News

Basketball-EM: Auftaktniederlage für Titelverteidiger Spanien

  • 28.08.2025
  • 16:09 Uhr
Mumbrú hatte den EM-Auftakt gegen Montenegro verpasst.
News

Basketball-EM: Bundestrainer Mumbru fällt weiterhin aus

  • 28.08.2025
  • 13:01 Uhr
Videos zum Basketball

DBB: Dusche für den Co-Trainer! Schröder & Co. feiern Auftaktsieg

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0

Basketball-EM: Wagner-Eltern im Interview - "Nehmt ihnen das Mikro weg"

  • Video
  • 02:06 Min
  • Ab 0

NBA-Star Russell Westbrook wirft Körbe auf Mega-Yacht

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0

Shaquille O’Neal im Box-Ring: NBA-Legende nimmt Promi-Fight an

  • Video
  • 01:46 Min
  • Ab 0

NBA-Star verkauft Miami-Villa für 16 Millionen Dollar!

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0

NBA: Kurios! Superstar bekommt Dose nicht auf

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0

NBA: Dirk Nowitzki tanzt mit Nichte auf TikTok!

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0

DBB: Zoff zwischen Bonga und Doncic! Hitzige EM-Generalprobe

  • Video
  • 01:36 Min
  • Ab 0

NBA: Hai-Angriff! Urlaubs-Schock für Ex-NBA-Star

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0

WNBA: Dildo-Attacke! Fan landet in Handschellen

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0