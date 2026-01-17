Basketball
NBA: Bei Rückkehr von Dennis Schröder - Sacramento Kings setzen Siegesserie fort
- Aktualisiert: 17.01.2026
- 08:24 Uhr
- SID
Die Sacramento Kings setzen in der NBA auch mit Rückkehrer Dennis Schröder ihre Siegesserie fort.
Mit Rückkehrer Dennis Schröder haben die Sacramento Kings ihre Siegesserie in der NBA fortgesetzt. Nach den Siegen über die Topteams der Houston Rockets, Los Angeles Lakers und New York Knicks bezwangen die Kalifornier auch die zuletzt schwachen Washington Wizards 128:115 und gewannen erstmals seit einem Jahr vier Spiele in Folge.
Welt- und Europameister Schröder, der wegen einer handfesten Auseinandersetzung mit Lakers-Star Luka Doncic für drei Spiele gesperrt worden war, zeigte eine gute Leistung. Der 32-Jährige kam von der Bank und verbuchte in 20 Minuten Spielzeit 15 Punkte und fünf Assists.
Sacremento Kandidat für Trades
Bei den Kings feierte zudem der litauische Star-Forward Domantas Sabonis (13 Punkte) sein Comeback nach zwei Monaten Verletzungspause. Bester Werfer war Routinier Russell Westbrook mit 26 Punkten. Washington musste bei der 30. Niederlage der Wizards im 40. Saisonspiel weiter auf den verletzten Star-Zugang Trae Young (kam Anfang Januar aus Atlanta) verzichten.
Mit 12:30 Siegen sind die Kings weiter zweitschlechtestes Team in der Western Conference. Weil die Playoffs kein allzu realistisches Ziel sind, könnte es bis zur Trade Deadline am 5. Februar noch einige Bewegung in Sacramentos Kader geben. Unter anderem Sabonis wird als Abgang gegen Erstrundenpicks für einen Neuaufbau gehandelt, aber auch für Schröder könnte sich die Reise durch die NBA fortsetzen.