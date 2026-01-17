Die Sacramento Kings setzen in der NBA auch mit Rückkehrer Dennis Schröder ihre Siegesserie fort.

Mit Rückkehrer Dennis Schröder haben die Sacramento Kings ihre Siegesserie in der NBA fortgesetzt. Nach den Siegen über die Topteams der Houston Rockets, Los Angeles Lakers und New York Knicks bezwangen die Kalifornier auch die zuletzt schwachen Washington Wizards 128:115 und gewannen erstmals seit einem Jahr vier Spiele in Folge.

Welt- und Europameister Schröder, der wegen einer handfesten Auseinandersetzung mit Lakers-Star Luka Doncic für drei Spiele gesperrt worden war, zeigte eine gute Leistung. Der 32-Jährige kam von der Bank und verbuchte in 20 Minuten Spielzeit 15 Punkte und fünf Assists.