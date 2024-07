Anzeige Die NBA befindet sich in der Sommerpause und wird erst im Oktober in die neue Saison starten. Seit dem 30. Juni läuft jedoch die NBA Free Agency 2024. Natürlich sind auch in diesem Jahr zahlreiche Stars auf der Suche nach lukrativen Verträgen. ran liefert alle wichtigen Informationen zu Gerüchten und Deals im Ticker. Die Free Agency in der NBA ist gestartet und gleich zu Beginn geht es auf dem Markt mächtig rund. Wir halten euch hier im Liveticker über die wichtigsten Transactions während der Free Agency auf dem Laufenden.

Anzeige

Anzeige

+++ 3. Juli 2024, 14:30 Uhr: LeBron James wohl vor Mega-Vertrag in L.A. +++ Superstar LeBron James wird laut NBA-Insider Shams Charania erwartungsgemäß zu den Los Angeles Lakers zurückkehren. Demnach plant der 39-Jährige in L.A. einen neuen Zweijahresvertrag über insgesamt 104 Millionen Dollar zu unterschreiben. Das wäre der Maximal-Vertrag, den die Lakers ihm bieten können. Laut Charania beinhaltet der Deal eine Ausstiegsoption im kommenden Sommer und eine No-Trade-Klausel. Das heißt, L.A. kann LeBron nicht zu einem Team traden, wenn er sein Veto einlegt. Die Lakers hatten im diesjährigen Draft James' Sohn Bronny im Draft verpflichtet. James besaß eigentlich ein noch gültiges Arbeitspapier bis zum Sommer 2025, hatte aber von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. Die Idee dahinter war wohl, dem Front Office der Lakers mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen, um einen Star in der Free-Agency-Periode nach Kalifornien zu locken. Die größten Namen wie Paul George (76ers) oder Klay Thompson (Mavericks) entschieden sich aber gegen die Lakers.

+++ 3. Juli 2024, 07:25 Uhr: Warriors holen mit Kyle Anderson einen Thompson-Nachfolger +++ Die Golden State Warriors haben einen inoffiziellen Nachfolger für Klay Thompson verpflichtet. Forward Kyle Anderson kommt von den Minnesota Timberwolves nach Kalifornien. Der 30-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag über 27 Millionen Dollar. Anderson ist seit 2014 in der Liga, in der vergangenen Saison legte er 6.4 Punkte, 4.2 Assists und 3.5 Rebounds im Schnitt auf.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 2. Juli 2024, 15:15 Uhr: Donovan Mitchell unterschreibt Mega-Vertrag bei den Cleveland Cavaliers +++ Der All-Star-Guard der Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, hat einer Vertragsverlängerung um drei Jahre und mit einem Gehaltsvolumen von bis zu 150,3 Millionen Dollar zugestimmt. Dies berichtete "ESPN". Der Vertrag beinhaltet eine Spieleroption für die Saison 2027/2028. Mitchell war der Nummer-13-Pick im Jahre 2017 von den Utah Jazz. Im Jahre 2022 erfolgte der Wechsel nach Cleveland. Mit einem einzigen Spiel machte sich der fünffache Allstar unvergesslich. Am 2. Januar 2023 erzielte er gegen die Chicago Bills unfassbare 71 Punkte. Er war damit erst der siebte Spieler in der NBA-Geschichte, dem mindestens 70 Punkte in einem Spiel gelangen.

+++ 2. Juli 2024, 00:16 Uhr: Tatum unterschreibt Rekordvertrag bei den Celtics +++ Superstar Jayson Tatum bleibt den Boston Celtics erhalten - und das mit einem historischen Vertrag. Der 26-Jährige unterschreibt beim amtierenden Meister laut "The Athletic" und "ESPN" einen Super Maximum Contract über fünf Jahre mit einem Gesamtvolumen von 314 Millionen Dollar. Dabei handelt es sich um den größten Vertrag, der jemals in der NBA unterzeichnet wurde. Tatum spielt bereits seine gesamte Karriere über in Boston, seit er 2017 von den Celtics gedraftet wurde. Gemeinsam mit Jaylen Brown bildete er in der abgelaufenen Saison das vielleicht beste Flügelduo der Liga. Da auch der Vertrag mit Derrick White verlängert wurde, hat Boston die komplette Starting Five seiner Meistermannschaft mindestens bis zum Ende der Saison 2026 gebunden.

Anzeige

Anzeige +++ 1. Juli 2024, 20:44 Uhr: Klay Thompson geht zu den Dallas Mavericks +++ Die Dallas Mavericks haben sich in der Free Agency einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Topstar Klay Thompson kommt von den Golden State Warriors und unterschreibt beim Vizemeister der abgelaufenen NBA-Saison einen Dreijahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen Dollar. Der Deal umfasst auch einen Trade mit den Charlotte Hornets, die Mavericks-Guard Josh Green erhalten. Der 34-Jährige beendet damit seine großartige Ära bei den Golden State Warriors, von denen er 2011 gedraftet wurde und für die er seither gespielt hatte. Mit den Warriors wurde er an der Seite von Steph Curry viermal NBA-Champion. In den vergangenen Jahren wurde er vermehrt von Verletzungen gebeutelt, meldete sich in der 2023er-Saison aber wieder zurück. Bei den Mavericks, die zuletzt in der Finalserie den Boston Celtics unterlagen, bildet Thompson eine starke Ergänzung zum Topduo Luka Doncic und Kyrie Irving.

+++ 1. Juli 2024, 16:05 Uhr: Deutscher Spieler kriegt Mega-Vertrag +++ Nach Informationen von "ESPN" kriegt Free Agent Isaiah Hartenstein von Oklahoma City Thunder einen Dreijahresvertrag, der ihm 87 Millionen Dollar einbringen wird. Der Deutsche verlässt die New York Knicks. In dieser Saison absolvierte er 75 Spiele und wurde nach der Verletzung von Mitchell Robinson in New York zum Starter.

Anzeige

Anzeige

+++ 1. Juli 2024, 15:20 Uhr: Geldregen für Tyrese Maxey - Verbleib bei den 76ers wohl fix +++ Bei den Philadelphia 76ers klingeln die Kassen ordentlich. Während Paul George als Free Agent für einen Maximum Contract in Höhe von 212 Millionen Dollar nach Philadephia wechseln soll, haben die Verantwortlichen einen weiteren Mega-Deal präpariert. Laut "ESPN"-Informationen hat All-Star-Guard Tyrese Maxey einem Fünfjahresvertrag zugestimmt, der ihm bis zu 204 Millionen Dollar einbringen kann. Maxey wurde im Jahr 2020 an 21. Stelle von den 76ers gedraftet und hat sich in den letzten Jahren zum Star entwickelt. Der 23-Jährige kam in der vergangenen Saison auf 25,9 Punkte pro Spiel und war damit der zweitbeste Werfer seines Teams nach Joel Embiid. In der kommenden Saison könnte das Top-Trio Embiid, Maxey und George für ordentlich Furore sorgen.

+++ 1. Juli 2024, 10:10 Uhr: Mega-Gehalt! Paul George wechselt zu den 76ers +++ Paul George, Kawhi Leonard und James Harden haben es in der vergangenen Saison als Star-Trio verpasst, mit den LA Clippers einen tiefen Run in den Playoffs zu starten. Das Team aus Los Angeles scheiterte in der ersten Playoff-Runde an den Dallas Mavericks. In der kommenden Saison werden die Clippers ohne einen ihrer Stars auf Titeljagd gehen müssen. Laut "ESPN" hat sich Paul George auf einen Vierjahresvertrag mit den Philadelphia 76ers geeinigt. Der Free Agent soll dabei insgesamt einen Maximum Contract in Höhe von 212 Millionen Dollar unterzeichnen. George soll bei den 76ers an der Seite von Star Joel Embiid und Hoffnungsträger Tyrese Maxey auflaufen. Der 34-Jährige strebt nach seinem ersten NBA-Titel. Philadelphia war in der Vergangenheit häufig als Mitfavorit ins Rennen gegangen, wartet inzwischen aber seit 41 Jahren auf den Titel.

Anzeige

+++ 1. Juli 2024: Chris Paul wohl zu den San Antonio Spurs +++ Nach der nicht wirklich erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den Golden State Warriors und Chris Paul, verlässt der 39-Jährige die Franchise wieder. Laut Informationen von “ESPN“ schließt sich der Routinier den San Antonio Spurs an und soll bei seinem Einjahresvertrag elf Millionen Dollar erhalten. Damit würde Paul gemeinsam mit dem Rookie of the Year, Victor Wembanyama, zusammenspielen. Der erst 20 Jahre alte und 2,24 Meter große Franzose gilt als der aufstrebende Star schlechthin in der NBA. Wembanyama musste sich aber in der vergangenen Spielzeit zunächst erst die NBA gewöhnen und erhielt viel zu wenig Unterstützung der Mitspieler, um die Playoff-Ränge anpeilen zu können. Gemeinsam mit dem erfahrenen Paul, der durch Spielmacher-Fähigkeiten und Mitteldistanzwürfen glänzen kann, soll genau das in der kommenden Saison gelingen.

Anzeige

+++ 1. Juli 2024: Lockt LeBrom James "Splash-Brother" Klay Thompson nach LA? +++ Klay Thompson wird die Golden State Warriors nach 13 Jahren und vier Meistertiteln verlassen. Der Weg könnte zu den LA Lakers führen. Laut “ESPN“-Angaben hat LeBrom James den 34-Jährigen bereits kontaktiert, um ihn für einen Wechsel zu begeistern. Doch auch andere namenhafte Franchises sollen am begnadeten Shooter interessiert sein. Hierzu gehören die LA Clippers, die Philadelphia 76ers und die Dallas Mavricks.

Anzeige

+++ 1. Juli 2024: Dallas verlieren Derrick Jones Jr. - Nachfolger gefunden +++ Laut “ESPN“ verlässt Rollenspieler Derrick Jones Jr. die Dallas Mavricks und schließt sich den Clippers an. In Los Angeles soll der Forward einen Dreijahresvertrag erhalten, der ihm 30 Millionen EDollaruro einbringt. Im Gegenzug haben sich die Mavricks gemäß Insider Wojnarowski die Dienste von Ex-Pelicans-Profi Naji Marshall gesichert. Der 27-Jährige soll in drei Jahren 27 Millionen Dollar verdienen.

Anzeige

+++ 1. Juli 2024: Hartenstein im Fokus der Orlando Magic? Zukunft von Moritu Wagner unklar +++ Mit Franz und Moritz Wagner sowie dem Rookie Tristan da Silva sind aktuell drei Deutsche bei den Orlando Magic. Laut Bobby Marks von “ESPN“ könnte nun mit Isaiah Hartenstein ein weiterer dazu kommen. Dem könnte jedoch Moritz Wagner zum Opfer fallen. Der ältere Wagner-Bruder wird ein Free Agent, weil eine vorhandene Team-Option für acht Millionen Dollar nicht gezogen worden ist. Wagner und die Magic sollen jedoch weiter offen für eine Zusammenarbeit sein. Bei Hartenstein ist ein Abgang von den New York Knicks ebenfalls noch nicht sicher. Zwar basteln die Knicks schon kräftig an ihrem bisherigen Team, jedoch steht eine Verlängerung mit dem Center noch zur Debatte.

Anzeige +++ 1. Juli 2024: Harden wohl weiterhin bei den Clippers +++ James Harden soll auch in der kommenden Saison mit dem Los Angeles Clippers auf Titeljagd gehen. Laut Angaben von “ESPN“ soll der Superstar einen 70-Millionen-Dollar-Vertrag über zwei Jahre unterzeichnen. Das zweite Vertragsjahr soll dem Bericht zufolge eine Spieleroption enthalten.

+++ 1. Juli 2024: Kelly Oubre Jr. verlängert bei den 76ers +++ Wie Quellen “ESPN“-Reporter Adrian Wojnarowski mitteilten, bleibt Kelly Oubre Jr. den Philadelphia 76ers erhalten. Der Guard soll einem Zweijahresvertrag zugestimmt haben, der ihm 16,3 Millionen Dollar einbringen soll. Für die Saison 2025/26 soll es eine Spieleroption geben. Oubre Jr. hatte sich im Sommer 2023 vor den Charlotte Hornets kommend den 76ers angeschlossen und konnte in der vergangenen Saison im Schnitt 15,4 Punkte verzeichnen.