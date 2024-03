NBA: LeBron James im Podcast - "Stephen Curry und Allen Iverson sind die einflussreichsten Spieler"

Anzeige

Im neuen Podcast "Mind the Game" von J.J. Redick und LeBron James sprachen die beiden unter anderem über den Einfluss Allen Iversons und Steph Currys. Laut dem "King" seien die beiden Spieler die einflussreichsten NBA-Akteuere, die er bisher erlebt habe.

Am 19. März kam die erste Folge des neuen Podcasts "Mind the Game" von J.J. Redick und LeBron James heraus. In dieser philosophierten die beiden unter anderem darüber, welche Spieler in den letzten Jahrzehnten den größten Einfluss auf die NBA hatten oder noch aktuell haben.

Für LeBron seien diese Spieler Allen Iverson und Stephen Curry.

"Er hat im Alleingang das Motto 'Kein Vorsprung ist sicher' verändert. Das ist wie bei Pat Mahomes im Moment", analysierte der "King" über Curry. Dieser habe vor allem das Spacing und somit auch die Rate an genommenen Dreiern für immer verändert.

Weiter erläuterte er seine Auswahl wie folgt: "Steph und Allen Iverson haben den größten Einfluss auf unser Spiel, seit ich es beobachte und darüber berichte. Erstens sind sie 1,85 - 1,90 Meter groß und Allen Iverson und Steph waren einfach so sympathisch, dass die Kinder das Gefühl hatten, sie könnten sie sein. Sie waren Typen, mit denen man nicht immer gerechnet hat, sie waren kleiner, und sie haben einfach allen Widrigkeiten getrotzt."