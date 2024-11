NBA 2024/25 live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App: Die nächsten Übertragungen

Sonntag, 10. November, 1:25 Uhr: Brooklyn Nets at Cleveland Cavaliers 100:105 - zum Liveticker

Sonntag, 10. November, 21:10 Uhr: Boston Celtics at Milwaukee Bucks 113:107 - zum Liveticker

Sonntag, 17. November, 2 Uhr: Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 17. November, 21:30 Uhr: Phoenix Suns at Minnesota Timberwolves live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 24. November, 1 Uhr: Detroit Pistons at Orlando Magic live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 24. November, 21:30 Uhr: Minnesota Timberwolves at Boston Celtics live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 1. Dezember, 0 Uhr: Atlanta Hawks at Charlotte Hornets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Die nächsten Übertragungen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Auch auf DAZN können NBA-Fans ausgewählte Spiele live sehen. U.a. die Partien der Los Angeles Lakers am 14.11. gegen die Memphis Grizzlies (4 Uhr) und am 16.11. bei den San Antonio Spurs (1:30 Uhr).