Franz Wagner und die Orlando Magic spielen aktuell eine starke Saison. Der junge Deutsche hat einen großen Anteil daran. Im ran-Interview spricht er über Olympia und die aktuelle NBA-Saison.

Ein Interview von Christoph "Icke" Dommisch

Das Osterwochenende begann für die Orlando Magic mit einer Achterbahnfahrt. An Karfreitag gab es eine knappe Niederlage gegen die Los Angeles Clippers an Karfreitag, einen Tag später folgte jedoch der Pflichtsieg gegen die Memphis Grizzlies. Durch den 118:88-Erfolg festigten die Magic den fünften Platz in der Eastern Conference. Vor ihnen stehen die New York Knicks, die nur einen Sieg mehr aufweisen können.

Diese bemerkenswert starke Saison ist unter anderem ein Verdienst von Franz Wagner. Der 22-Jährige ist mit 19,5 Punkten der zweitbeste Scorer seines Teams und verzeichnet zudem über einen Steal pro Partie. Beides Bestwerte seiner bisherigen NBA-Karriere.

Nach dem wichtigen Sieg über Memphis sprach der gebürtige Berliner mit ran über die aktuelle Saison der Orlando Magic, die Dynamik zwischen ihm und seinem Bruder Moritz und über die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris.

ran: Franz, aktuell spielt ihr eine tolle Saison. Nun dreht sich alles um den vierten oder fünften Platz in eurer Conference, wobei es vor allem um das Heimrecht in den Playoffs geht. Kann man das Ganze eigentlich genießen oder ärgert man sich doch, wenn man wie am Freitag so eine unnötige Niederlage kassiert?

Franz Wagner: Ja, das ist auf jeden Fall ärgerlich. Ich glaube aber, dass es uns als Team generell ausmacht, dass wir viel Spaß haben, gerne in die Facility kommen und es mögen, zusammenspielen. Ich glaube, nicht jedes Team hat so einen Vibe, wie wir ihn hier haben. Aber klar, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Gerade in einer so wichtigen Phase der Saison tun diese Niederlagen extra weh, aber das Wichtigste ist, daraus zu lernen und einfach weiterzumachen.