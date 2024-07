Anzeige

Trotz der knappen Niederlage gegen die USA ziehen die NBA-Profis Dennis Schröder und Franz Wagner auch Positives aus der Partie und loben außerdem die Atmosphäre in höchsten Tönen.

Orlando-Star Franz Wagner ließ sich seine Laune von der misslungenen Olympia-Generalprobe nicht vermiesen. "Ich freue mich einfach darauf, es wird eine gute Competition", prognostizierte der 22-Jährige im ran-Interview.

Nichtsdestotrotz ist er sich der starken Konkurrenz bewusst: "Jedes Spiel wird auf jeden Fall extrem schwierig." Das mit 88:92 verlorene Testmatch gegen die USA war also eine gute Vorbereitung auf das prestigeträchtige Turnier, an dem der gebürtige Berliner in Paris erstmals teilnehmen wird.