Fury vs Usyk live - Übertragung, TV, Stream, Uhrzeit

Am Samstag, 21. Dezember 2024, steigt in Riad einer der größten Boxkämpfe des Jahres. Tyson Fury und Oleksandr Usyk duellieren sich erneut um die Krone im Schwergewichtsboxen. Aber wer überträgt den Kampf im TV und Stream?

Nur sieben Monate nach dem ersten Aufeinandertreffen zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk treffen die beiden Box-Stars erneut im Kampf um die Krone im Schwergewicht aufeinander - und beide spucken bereits große Töne.

Am 21. Dezember 2024 gibt es in Saudi-Arabien, in der Kingdom Arena von Riad, die zweite Auflage zwischen dem Briten und dem Ukrainer. Das lassen sich die beiden Kämpfer auch besonders gut bezahlen.

Den ersten Kampf, der im Mai 2024 über die volle Distanz von zwölf Runden ging, gewann Usyk nach Punkten via Split Decision (115:112, 113:114, 114:113).

Da sich Usyk zuletzt auf den Rückkampf gegen Fury vorbereitete und daher die IBF-Pflichtverteidigung nicht wahrnahm, handelt es sich nicht um einen Undisputed-Titelkampf.

Den IBF-Gürtel hält hingegen mittlerweile Daniel Dubois nach seinem Sieg gegen Anthony Joshua.