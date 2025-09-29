Anzeige
DARTS

Darts-Superstar Michael van Gerwen in Handgemenge in Dönerbude verwickelt

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 09:36 Uhr
  • ran.de

Ein Video zeigt den Darts-Superstar bei einer wilden Rauferei in einer Dönerbude. MvG meldet sich selbst zu Wort und erklärt, alles sei halb so wild gewesen.

Was laut Michael van Gerwen als "angenehmer Abend" begann, endete in einem Handgemenge mit den Angestellten einer Dönerbude.

Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt den Darts-Superstar bei einer kurzen, aber durchaus heftigen Rauferei mit mehreren beteiligten Personen.

"Nach einem angenehmen Abend wollten wir etwas zu essen holen und leider geriet ich in eine Situation, in die man nicht geraten möchte", erklärte van Gerwen im Gespräch mit "DartsNews":  "Ein Mann ist aus der Küche gekommen und nach einer verbalen Auseinandersetzung auf mich losgegangen – und nicht umgekehrt."

Aus dem Vorfall würde aber mehr gemacht, als eigentlich passiert sei, stellte "Mighty Mike" klar. "Das ist schade", sagte van Gerwen weiter.

Mehrere Personen schritten ein und beendeten die Rauferei. Er habe sich anschließend sogar mit dem Neffen des Dönerbuden-Angestellten ausgesprochen und alles geklärt, sagte der 36-Jährige weiter.

