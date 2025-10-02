Anzeige
Darts

Darts World Grand Prix 2025: TV-Zeiten, kostenloser Joyn-Livestream und alle Hintergrundinfos

  • Aktualisiert: 12.10.2025
  • 17:41 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 12. Oktober 2025 steht der World Grand Prix 2025 an. ran hat alle wichtigen Informationen zum Turnier und zur Übertragung zusammengefasst.

Die Darts-Weltmeisterschaft rückt Tag für Tag näher. In etwas mehr als zwei Monaten schlagen die besten Darts-Spieler der Welt ihre Zelte in London auf.

Es wird also höchste Zeit, um in Form zu kommen. Der World Grand Prix ist dafür eine gute Gelegenheit und fordert von den Spielern vor allem Konstanz auf den Doppelfeldern.

Anzeige
Anzeige
Luke Littler (England) during his Semi Finals match against Gerwyn Price (Wales) at the SkyCity New Zealand Darts Masters at SkyCity, Auckland, New Zealand on Saturday 16 August 2025. Photo credit:...

World Grand Prix 2025 LIVE auf Joyn!

Verfolge den World Grand Prix 2025 LIVE und KOSTENLOS aus Joyn.

Anzeige

Warum? Der World Grand Prix ist das einzige Turnier des Jahres, das im sog. "Double-In-Double-Out"-Modus gespielt wird. Die Spieler müssen jedes Leg nicht nur mit einem Treffer ins Doppelfeld beenden, sondern auch starten.

Wer holt sich den Titel? Wer kann Luke Humphries oder Luke Littler schlagen? Wie performen die Altmeister Peter Wright, Gary Anderson und Raymond van Barneveld?

Besonders schön: Aus deutscher Sicht sind mit Martin Schindler und Niko Springer gleich zwei Spieler mit von der Partie. Schindler hatte erst vor Kurzem deutsche Darts-Geschichte geschrieben und will seinen Höhenflug fortsetzen.

ran zeigt, wie ihr das Darts-Spektakel live verfolgen könnt und verrät die wichtigsten Informationen zum Turnier.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Darts heute live: Wann und wo findet der World Grand Prix 2025 statt?

Der World Grand Prix 2025 findet vom 6. bis 12. Oktober in Leicester statt. Austragungsort ist die "Mattioli Arena".

World Grand Prix heute live: Wann finden die Sessions in Leicester statt?

  • Montag, 6. Oktober: 1. Runde ab 19:00 Uhr
  • Dienstag, 7. Oktober: 1. Runde ab 19:00 Uhr
  • Mittwoch, 8. Oktober: 2. Runde ab 20:00 Uhr
  • Donnerstag, 9. Oktober: 2. Runde ab 20:00 Uhr
  • Freitag, 10. Oktober: Viertelfinale ab 20:00 Uhr
  • Samstag, 11. Oktober: Halbfinale ab 21:00 Uhr
  • Sonntag, 12. Oktober: Finale ab 21:00 Uhr
Anzeige

Welcher Modus wird beim World Grand Prix gespielt?

Beim World Grand Prix wird im "Knockout-Modus" gespielt. Bei einer Niederlage ist man ausgeschieden.

Es wird im "Double-In-Double-Out"-Modus gespielt. In jedem Spiel gilt der "Best-of-Sets"-Modus:

  • 1. Runde: Best of 3 Sets
  • 2. Runde und Viertelfinale: Best of 5 Sets
  • Halbfinale: Best of 9 Sets
  • Finale: Best of 11 Sets
Anzeige

World Grand Prix 2025 heute live: Gibt es eine Free-TV-Übertragung?

Ja. Der World Grand Prix 2025 wird LIVE im Free-TV von Sport1 übertragen.

Anzeige

Wird der World Grand Prix 2025 heute live im Pay-TV übertragen?

Ja. In Deutschland überträgt DAZN live. Dazu ist ein kostenpflichtiges Abo beim Sender notwendig.

Anzeige

Wo kann ich den World Grand Prix heute kostenlos im Livestream verfolgen?

Alle Sessions des Turniers können LIVE und kostenlos auf Joyn verfolgt werden.

Anzeige

Welche deutschen Spieler traten beim World Grand Prix an?

Beim World Grand Prix traten in diesem Jahr zwei deutsche Spieler an. Martin Schindler musste in der 1. Runde gegen Krzysztof Ratajski ran und verlor mit 0:2.

Niko Springer bekam es zum Auftakt indes mit Stephen Bunting zu tun, musste nach einem 0:2 aber ebenfalls die Segel streichen.

World Grand Prix 2025 heute live: Wie hoch ist das Preisgeld?

Insgesamt werden beim World Grand Prix 2025 600.000 Pfund ausgeschüttet.

  • 1. Runde: 7.500 Pfund
  • 2. Runde: 15.000 Pfund
  • Viertelfinale: 25.000 Pfund
  • Halbfinale: 40.000 Pfund
  • Finale: 60.000 Pfund
  • Sieger: 120.000 Pfund
Anzeige
Mehr News und Videos
Fallon Sherrock
News

Darts: Fallon Sherrock qualifiziert sich für WM 2026

  • 12.10.2025
  • 17:39 Uhr
imago images 1064517844
News

Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte

  • 12.10.2025
  • 16:19 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 10th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Five; quarter final; Gerwyn Price congratulates Luke ...
News

Darts: Price fordert nach Littler-Pleite Regeländerung

  • 12.10.2025
  • 14:08 Uhr
Dartsprofi Jonny Clayton gelingt das perfekte Spiel
News

Darts-Star wettert gegen deutsche Fans

  • 11.10.2025
  • 09:24 Uhr
imago images 1067536776
News

"Mehr erwartet": Littler verspottet Gegner

  • 10.10.2025
  • 20:02 Uhr
imago images 1064330740
News

Quiz-Kandidat verzweifelt an Darts-Frage

  • 10.10.2025
  • 12:02 Uhr
DARTS - PDC, Austrian Darts Open PREMSTAETTEN,AUSTRIA,28.APR.24 - DARTS - PDC European Tour, Austrian Darts Open. Image shows fans with a sign . PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxSWE GEPAxpictures xWolfga...
News

Darts: Erstes PDC-Turnier in Saudi-Arabien - folgt die WM?

  • 09.10.2025
  • 14:29 Uhr
Verliert trotz Rekord: Gian van Veen
News

Rekord-Average nicht genug gegen Littler

  • 08.10.2025
  • 00:00 Uhr
Schindler verpasst Achtelfinale
News

World Grand Prix: Bitterer Abend für Martin Schindler

  • 06.10.2025
  • 20:43 Uhr
Entertainment,Influencer Dart WM 2025 16.05.2025, xdanx, Entertainment, Influencer Dart WM 2025 emspor, v.l. Dart Profi Max Hopp (The Maximiser) wirft ein Dart bei der Influencer Darts WM in der Ub...
News

Darts-WM: Hopp vor Rückkehr in den Ally Pally

  • 03.10.2025
  • 13:27 Uhr