Die Eisbären Berlin stehen erneut im Playoff-Finale der DEL. Gegen die Adler Mannheim gelingt dem Titelverteidiger der Sweep.

Angeführt von Rekordmann Ty Ronning und Frederik Tiffels sind die Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einmal in das Finale eingezogen.

Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin setzte sich am Dienstagabend 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) bei den Adler Mannheim durch und feierte damit in der Best-of-seven-Serie den vierten Sieg im vierten Spiel. Im Endspiel trifft der Titelverteidiger nun entweder auf die Kölner Haie oder den ERC Ingolstadt (Play-off-Stand: 2:1).

"Ich bin sehr stolz. Es waren schwere Spiele, aber die Jungs haben einen Weg gefunden", sagte Aubin nach dem Sieg am "MagentaSport"-Mikrofon: "Ich fand, dass das unser bestes Spiel der Serie war. Die Jungs sind auf einer Mission."

Auch ohne Zach Boychuk, der nach seinem Stockschlag gegen den Kopf von Tom Kühnhackl im dritten Duell für vier Spiele gesperrt wurde, starteten die Eisbären gut. Leonhard Pföderl (12.) und Tiffels (19.) brachten die Gäste bereits im ersten Drittel auf Siegkurs - jeweils nach Vorarbeit von Ronning, der im 23. Spiel nacheinander punktete und damit seine Bestmarke weiter ausbaute.

Im zweiten Drittel legte dann Ronning (28.) selbst das 3:0 nach. In der Folge brachten Austin Ortega (32.) und Kristian Reichel (41.) das Heimteam wieder in die Partie. Doch Lean Bergmann (48./55.) und Tiffels (54.), der wie Ronning an vier Toren beteiligt war, sorgten für die Entscheidung.