WM-Test: DEB-Team verliert gegen Slowakei - Moritz Müller feiert Jubiläum

Anzeige

Zum Jubiläum ihres Kapitäns Moritz Müller hatte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nicht das passende Geschenk parat. Im 200. Länderspiel des Vize-Weltmeisters und Olympiazweiten unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis der Slowakei mit 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:1) nach Verlängerung und kassierte die dritte Niederlage im vierten WM-Test.

Zwei Tage nach dem überzeugenden 7:3 in Kaufbeuren erzielten der Schweiz-Legionär Marc Michaelis (25.), der Straubinger Mario Zimmermann (35.), der Düsseldorfer Alexander Ehl (35.) und der Ingolstädter Wojciech Stachowiak (51.) vor 6179 Zuschauern in Augsburg im zweiten Duell mit dem Olympiadritten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), in der zehn Silbermedaillengewinner von Tampere auf dem Eis standen.