Hattrick nach Durststrecke: Draisaitl führt Oilers zum Sieg

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat seine jüngste Torflaute eindrucksvoll beendet und die Edmonton Oilers mit seinem ersten Hattrick der NHL-Saison zu einem Prestigesieg geführt. Der gebürtige Kölner avancierte beim 5:1 im "Battle of Alberta" gegen die Calgary Flames mit drei Treffern zum Matchwinner des formstarken Finalisten der Vorsaison, auch sein kongenialer Teamkollege Connor McDavid glänzte mit fünf Assists.

Für Draisaitl, der zuletzt acht Partien in Folge ohne Treffer geblieben war, war es der neunte Dreierpack seiner NHL-Karriere in der regulären Saison. Mit nun 419 Treffern zog der 30-Jährige in der ewigen Torschützenliste der Oilers an Glenn Anderson vorbei auf Rang drei. Nur Wayne Gretzky (583) und Jari Kurri (474) haben mehr Tore für Edmonton erzielt.

Er sei nie "wirklich in Panik" gewesen, weil er zuletzt nicht so zuverlässig getroffen hatte, sagte Draisaitl. "Ich hatte das Gefühl, dass ich Chancen hatte, ich hatte das Gefühl, dass die anderen Teile meines Spiels da waren und dass sie gut waren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es wieder läuft." Die Oilers haben nun acht der vergangenen elf Partien gewonnen und liegen mit 44 Punkten aus 38 Spielen auf Play-off-Kurs.

Auch Moritz Seider feierte einen Erfolg. Der Verteidiger bereitete beim 4:3-Sieg nach Verlängerung seiner Detroit Red Wings gegen die Dallas Stars zwei Tore vor, darunter den entscheidenden Treffer in der Overtime. Tim Stützle (Ottawa Senators) und Nico Sturm (Minnesota Wild) schafften es ebenfalls jeweils auf das Scoreboard, unterlagen mit ihren Teams aber in der Verlängerung. Stützle erzielte beim 2:3 gegen die Buffalo Sabres den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich, Sturm gab beim 2:3 gegen die Nashville Predators einen Assist.

Ebenfalls Niederlagen kassierten Nationalspieler John-Jason Peterka mit den Utah Mammoth beim 0:1 bei den Colorado Avalanche und Trainer Marco Sturm mit den Boston Bruins beim 2:6 gegen die Montreal Canadiens.