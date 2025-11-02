Leon Draisaitl trägt entscheidend zum knappen Sieg der Oilers bei, Tim Stützle kassiert derweil eine bittere Pleite.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen schwer erkämpften Sieg eingefahren. Die Kanadier gewannen gegen die Chicago Blackhawks mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0), benötigten dabei aber die Verlängerung. In dieser legte Draisaitl den entscheidenden Treffer durch Evan Bouchard auf.

Zuvor hatte der Kölner im Powerplay die Führung der Oilers erzielt. Der Stürmer baute seine Serie damit aus, in den letzten acht Partien hat Draisaitl immer gepunktet. Insgesamt kommt der Deutsche auf bislang neun Tore und sieben Assists. Chicago, im Vergleich zur schwachen Vorsaison deutlich verbessert, rettete sich nach zwei Rückständen in die Overtime. Connor McDavid legte alle drei Oilers-Treffer auf.

Edmonton schob sich mit dem sechsten Sieg im 13. Spiel auf Rang sechs im Westen vor. Zuletzt hatte sich der Stanley-Cup-Finalist den New York Rangers nach Verlängerung geschlagen geben müssen. Drei der vergangenen Partien der Oilers wurden in der Overtime entschieden.