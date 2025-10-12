Eishockey
NHL: Mit Olympia-Erfolgsrezept - Ex-Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm setzt auf "Familie"
- Veröffentlicht: 12.10.2025
- 13:37 Uhr
- SID
Marco Sturm ist als erster deutscher NHL-Trainer überraschend stark in die Saison gestartet: Seine Boston Bruins gewannen auch ihr drittes Spiel.
Nach dem Traumstart in den neuen Job suchte Marco Sturm selbst nach einer Erklärung. "Sie kaufen es mir ab. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll", antwortete der erste deutsche Cheftrainer in der NHL nach dem 3:1 seiner Boston Bruins gegen die Buffalo Sabres, dem dritten Sieg im dritten Spiel, auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept.
Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer hat mit dem perfekten Auftakt für die größte Überraschung in der ersten NHL-Woche gesorgt - und die Beobachter reiben sich verwundert die Augen: Wie hat es dieser Neuling geschafft, aus der völlig demoralisierten, personell noch einmal geschwächten Mannschaft eine solche Einheit zu formen?
"Das ist Bruins-Eishockey", sagte Sturm, der selbst fünf Jahre lang beim Traditionsklub aus der Original-Six-Ära gespielt hatte und die Befindlichkeiten in Boston bestens kennt.
- NHL: Leon Draisaitl erzielt 400. Tor und verliert - Marco Sturm siegt bei Trainer-Debüt
- NHL: Marco Sturm siegt erneut - zwei Deutsche mit Scorer-Punkten
"Jeder ist heiß zu spielen, jeder arbeitet", führte der 47-Jährige weiter aus, "wir sind eine Familie. Und das macht eine Familie: Wir unterstützen uns gegenseitig, wir helfen uns, das war von Tag eins an unsere Botschaft."
Und an die Adresse der Journalisten, die seine Verpflichtung durchaus skeptisch beurteilt hatten, ergänzte er: "Ihr fühlt es, wir fühlen es, die Zuschauer können es sehen."
Bruins unter Sturm: "Die Energie in der Kabine ist unglaublich"
Dass er von seinem ersten Arbeitstag an vor allem von "Identität" und "Energie" sprach, haben ihm seine Spieler in der Tat "abgekauft".
Wie schon beim 3:1 bei den Washington Capitals und beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks überzeugten die Bruins mit Kampf- und Teamgeist, Qualitäten, die sie in der katastrophalen Vorsaison vermissen ließen - und die Sturm schon der deutschen Nationalmannschaft beim Silbercoup bei Olympia 2018 vermittelt hatte.
"Die Energie in der Kabine ist unglaublich", sagte Siegtorschütze Mark Kastelic, "es ist ein großartiger Raum, in den man jeden Tag kommt - vom Trainerstab bis zu den Jungs. Jeder kommt mit einem Lächeln in die Eishalle, hungrig darauf, zu arbeiten und sich Tag für Tag zu verbessern."
Genau diese Atmosphäre schuf Sturm bereits beim DEB-Team - mit sensationellem Erfolg.
Dass er in Boston nach vielen prominenten Abgängen nicht gleich im ersten Jahr von Sieg zu Sieg eilen wird, ist auch Sturm klar - trotz des Traumstarts. "Ich weiß, wir haben noch Arbeit vor uns", sagte er.
Die bisherigen Gegner gehörten nicht zur Ligaspitze, Rückschläge werden kommen. "Führt es immer zum Sieg? Nein", sagte Sturm, "aber es ist wichtig, dass wir zusammenhalten."
Auch interessant: NHL: Leon Draisaitl trifft für die Edmonton Oilers und siegt - Boston Bruins-Coach Marco Sturm weiter erfolgreich