Marco Sturm ist als erster deutscher NHL-Trainer überraschend stark in die Saison gestartet: Seine Boston Bruins gewannen auch ihr drittes Spiel.

Nach dem Traumstart in den neuen Job suchte Marco Sturm selbst nach einer Erklärung. "Sie kaufen es mir ab. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll", antwortete der erste deutsche Cheftrainer in der NHL nach dem 3:1 seiner Boston Bruins gegen die Buffalo Sabres, dem dritten Sieg im dritten Spiel, auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept.

Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer hat mit dem perfekten Auftakt für die größte Überraschung in der ersten NHL-Woche gesorgt - und die Beobachter reiben sich verwundert die Augen: Wie hat es dieser Neuling geschafft, aus der völlig demoralisierten, personell noch einmal geschwächten Mannschaft eine solche Einheit zu formen?

"Das ist Bruins-Eishockey", sagte Sturm, der selbst fünf Jahre lang beim Traditionsklub aus der Original-Six-Ära gespielt hatte und die Befindlichkeiten in Boston bestens kennt.

"Jeder ist heiß zu spielen, jeder arbeitet", führte der 47-Jährige weiter aus, "wir sind eine Familie. Und das macht eine Familie: Wir unterstützen uns gegenseitig, wir helfen uns, das war von Tag eins an unsere Botschaft."

Und an die Adresse der Journalisten, die seine Verpflichtung durchaus skeptisch beurteilt hatten, ergänzte er: "Ihr fühlt es, wir fühlen es, die Zuschauer können es sehen."