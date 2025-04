NHL: Torschützenkönig! Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers ausgezeichnet

Mit derart wenig Hauptrundeneinsätzen war zuletzt vor 29 Jahren mit Mario Lemieux ein Profi auf Rang eins der Torjägerliste gelandet. "Torschützenkönig in der NHL zu werden, ist schon großartig. Es ist eine tolle individuelle Auszeichnung, auf die ich auch ein wenig stolz bin, zumal es das erste Mal ist, dass ich die Maurice 'Rocket' Richard Trophäe gewinnen kann." So richtig werde er aber "erst nach der Saison darüber nachdenken". Der Fokus liege erstmal "komplett auf den anstehenden Playoffs".

Oilers in den Playoffs gegen die Kings

Die Edmonton Oilers treffen in der ersten Runde der Playoffs im vierten Jahr in Folge auf die Los Angeles Kings. In den vergangenen Jahren konnte sich jeweils Edmonton in sieben, sechs und fünf Spielen durchsetzen. Im Jahr 2020 hatte Draisaitl bereits die Hart Memorial Trophy für den wertvollsten Spieler (MVP) der NHL, den Ted Lindsay Award für den herausragenden Spieler der Liga sowie die Art Ross Trophy für den besten Scorer gewonnen.

Zuvor hatten erst sieben Spieler in ihrer Karriere all diese Titel sowie Platz eins der Torjägerliste belegt. In der Scorerwertung landete der Kölner diesmal mit 106 Punkten auf Rang drei, besser waren noch Nikita Kutscherow (121/Tampa Bay Lightning) sowie Nathan MacKinnon (116/Colorado Avalanche), die aber beide deutlich mehr Spiele absolvierten. Bereits zum vierten Mal in seiner Karriere knackte Draisaitl die "magische" Marke von 50 Toren, das gelang von den derzeit aktiven Spielern sonst nur Alexander Owetschkin.