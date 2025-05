Eishockey-WM 2025: Österreich im Viertelfinale - Kasachstan steigt ab

Zum ersten Mal seit 31 Jahren steht Österreich in einem WM-Viertelfinale. Kasachstan hingegen steigt ab.

Österreichs Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark erstmals seit 31 Jahren den Sprung unter die besten acht geschafft.

Das Team von Trainer Roger Bader besiegte im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A in Stockholm Lettland mit 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) und sicherte sich damit den letzten Platz im Viertelfinale.

Zweiter Absteiger neben Frankreich ist Kasachstan.

Die ehemalige Sowjetrepublik verlor in der deutschen Gruppe B in Herning ihr letztes Spiel mit 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) gegen die Schweiz und muss nach fünf Jahren in der Top-Division den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.