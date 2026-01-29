Portugiesischer Erstligist Estrela Amadora kauft 3. Liga leer - Neuzugänge aus Köln, Verl und Essen

Eigentlich sind Zweitligisten traditionell die größten Einkäufer bei Drittligisten. In den vergangenen beiden Transferfenstern hat sich jedoch ausgerechnet ein portugiesischer Erstligist in Deutschlands dritthöchster Spielklasse bedient. Von Kai Esser Man kann es durchaus als "Phänomen" bezeichnen. Der portugiesische Erstligist Estrela Amadora, vor dreieinhalb Jahren in die Primeira Liga aufgestiegen, hat eine besondere Transferstrategie: Der Verein bedient sich in der deutschen 3. Liga. Torwart-Tor-Wahnsinn bei Benfica gegen Real Madrid Mit Sidney Lopes Cabral (Viktoria Köln) wechselte bereits im Sommer ein ehemaliger Drittligaspieler in den Ballungsraum Lissabon. Im aktuellen Winter folgten bereits Tom Moustier (Rot-Weiss Essen), Chilohem Onuoha (SC Verl) und Max Scholze (SSV Ulm).

Drittliga-Spieler nutzen Portugal als Karriere-Sprungbrett Doch warum ausgerechnet die 3. Liga? "Das ist ein Markt, in dem Estrela finanziell realistisch konkurrieren kann", sagt der ehemalige Scout Leandro Ramalho bei "transfermarkt.de". "Deutschland verfügt über eine der stärksten Fußballkulturen und Jugendfördersysteme der Welt", fährt er fort. "Estrela richtet sich zunehmend auf europäische Märkte aus, in denen Spieler taktisch besser ausgebildet sind, das Spiel besser lesen und häufig Elite-Akademien oder Jugendnationalmannschaften durchlaufen haben - etwas, das im Kader von Estrela immer sichtbarer wird."

Aktuell steht Estrela auf dem 13. Tabellenplatz, komfortable sieben Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsplatz. Für die Drittligaspieler ist es ein Sprungbrett in höhere Gefilde: Angesprochener Lopes Cabral wechselte bereits ein halbes Jahr später zu Benfica Lissabon, Estrela machte ein Transferplus von sechs Millionen Euro.

