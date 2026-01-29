Scouting-Strategie
Portugiesischer Erstligist Estrela Amadora kauft 3. Liga leer - Neuzugänge aus Köln, Verl und Essen
- Veröffentlicht: 29.01.2026
- 11:59 Uhr
- Kai Esser
Eigentlich sind Zweitligisten traditionell die größten Einkäufer bei Drittligisten. In den vergangenen beiden Transferfenstern hat sich jedoch ausgerechnet ein portugiesischer Erstligist in Deutschlands dritthöchster Spielklasse bedient.
Von Kai Esser
Man kann es durchaus als "Phänomen" bezeichnen. Der portugiesische Erstligist Estrela Amadora, vor dreieinhalb Jahren in die Primeira Liga aufgestiegen, hat eine besondere Transferstrategie: Der Verein bedient sich in der deutschen 3. Liga.
Mit Sidney Lopes Cabral (Viktoria Köln) wechselte bereits im Sommer ein ehemaliger Drittligaspieler in den Ballungsraum Lissabon. Im aktuellen Winter folgten bereits Tom Moustier (Rot-Weiss Essen), Chilohem Onuoha (SC Verl) und Max Scholze (SSV Ulm).
Drittliga-Spieler nutzen Portugal als Karriere-Sprungbrett
Doch warum ausgerechnet die 3. Liga? "Das ist ein Markt, in dem Estrela finanziell realistisch konkurrieren kann", sagt der ehemalige Scout Leandro Ramalho bei "transfermarkt.de".
"Deutschland verfügt über eine der stärksten Fußballkulturen und Jugendfördersysteme der Welt", fährt er fort. "Estrela richtet sich zunehmend auf europäische Märkte aus, in denen Spieler taktisch besser ausgebildet sind, das Spiel besser lesen und häufig Elite-Akademien oder Jugendnationalmannschaften durchlaufen haben - etwas, das im Kader von Estrela immer sichtbarer wird."
Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn
Aktuell steht Estrela auf dem 13. Tabellenplatz, komfortable sieben Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsplatz.
Für die Drittligaspieler ist es ein Sprungbrett in höhere Gefilde: Angesprochener Lopes Cabral wechselte bereits ein halbes Jahr später zu Benfica Lissabon, Estrela machte ein Transferplus von sechs Millionen Euro.
Externer Inhalt
Von der 3. Liga nach Portugal: Weitere Spieler sollen folgen
Die Shoppingtour in Deutschland wird für den Verein aus Portugals Hauptstadt in Zukunft jedoch offenbar nicht leichter - im Gegenteil.
Hansa Rostocks Top-Scorer Ryan Naderi soll vor einem Wechsel zu Ligakonkurrent Rio Ave FC stehen, Nicolas Oliveira von Jahn Regensburg unterschreibt angeblich demnächst beim FC Alverca.
"Der Abstand zwischen einem deutschen Zweitligisten und einem Abstiegskandidaten der portugiesischen Liga ist nicht so groß, wie er scheint. Die Intensität der deutschen Liga, volle Stadien und hoher Druck bereiten die Spieler extrem gut vor", sagt Ramalho.
Immerhin: Mit Viktoria Kölns Torwart Dudu bereitet Estrela schon den nächsten Transfer aus der 3. Liga vor.