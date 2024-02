Baller League, 5. Spieltag: Spitzenreiter wird durchgereicht - Ex-BVB-Star Leitner liefert Tor-Show

Dabei überragt ein Mann: Moritz Leitner. Am Ende trägt sich der Wildcard-Spieler gleich fünf Mal in die Torschützenliste ein. Bis zum Schluss bleibt es spannend. Erst wenige Sekunden vor Ende der Partie machen die Las Ligas Ladies den Deckel mit 7:5 drauf.

Die Baller League startet ab dem 22. Januar (live auf ProSieben Maxx, Joyn und ran.de) . Wir zeigen Euch, welche 12 Teams und zugehörige Manager in der Liga an den Start gehen. Dabei sind einige Ex-Bundesliga-Spieler am Start wie Christian Clemens, Richard Sukuta-Pasu, Moritz Leitner, Lukas Raeder, Samed Yesil oder Marcel Heller.

Baller League: Die Ergebnisse des 5. Spieltages

Eintracht Spandau vs. Beton Berlin (2:4)

Käfigtiger vs. Streets United (0:5)

Protatos vs. Hollywood United (5:6)

Calcio Berlin vs. Las Ligas Ladies (5:7)

VfR Zimbos vs. Hardstuck Royale (5:3)