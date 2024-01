Bayer 04 Leverkusen macht einen Schritt in Richtung Deutsche Meisterschaft, der BVB feiert sich selbst mal wieder zu sehr und im Abstiegskampf könnte es noch richtig heiß her gehen.

Nie mehr Vizekusen!

Bayer 04 Leverkusen wird Deutscher Meister. Ja, wir hatten das bereits am 16. Spieltag geschrieben, doch lasst uns dem noch etwas Nachdruck verleihen: Sieben Punkte trennen die Werkself aktuell vom FC Bayern München, der Rekordmeister hat am Mittwoch immerhin noch die Chance, den Rückstand auf vier Punkte zu verkürzen. Doch das wird am Ende nicht mehr reichen.

Denn anders als in den letzten Jahren hat der FCB endlich einen echten Konkurrenten. Viel knapper als in der vergangenen Saison wird es punktetechnisch nicht mehr werden und das Herzschlagfinale hat viele bewegt. Doch Dortmund war nur in dieser Position, weil die Münchner geschwächelt haben.

Was Leverkusen macht, ist im modernen deutschen Fußball einzigartig. Die Werkself holt derzeit 2,67 Punkte pro Spiel. Halten sie diesen Schnitt, landen sie bei 90 Punkten. So richtig glauben will das in Deutschland bei aller Begeisterung noch niemand. Es ist eben immer noch Vizekusen – oder?