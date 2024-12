In der laufenden Saison zeigt der FC Bayern München insbesondere nach Standards eine neue Stärke. Ein Grund dafür ist Co-Trainer Aaron Danks, der immer nach dem Abschlusstraining seine Ideen implementiert, wie Aleksandar Pavlovic enthüllt.

Ecke Kimmich, Kopfball Upamecano - Tor! Der Führungstreffer im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) war nicht das erste Standardtor des FC Bayern München in dieser Saison, auch nach ruhenden Bällen des Gegners zeigen sich die Münchner effektiver - aus gutem Grund.

"Das ist kein Zufallsprodukt", betonte Sportvorstand Max Eberl am Samstag und ergänzte: "Aaron Danks macht das wirklich herausragend. Er schaut sich ganz viel in Europa an und versucht da Dinge für uns zu adaptieren."

Der Engländer ist Co-Trainer des Rekordmeisters, kam im Sommer wie Vincent Kompany aus dem Mutterland des Fußballs nach München, jedoch vom FC Middlesbrough. Zuvor war der 41-Jährige auch schon für die U21 seines Heimatlandes als Co-Trainer und Sportkoordinator tätig.

Und er tut dem FC Bayern München sichtlich gut. In den vergangenen Spielzeiten waren die Standards noch ein Problem der Münchner, inzwischen entpuppen sie sich als echte Geheimwaffe. Auch Aleksandar Pavlovic sprach nach dem 4:2-Sieg über die neue Fähigkeit der Bayern.

Mit "Danksy", wie die Spieler ihn laut dem deutschen Nationalspieler nennen, scheint man mehr als zufrieden zu sein. "Immer beim Abschlusstraining wird das diskutiert und dann schauen wir, was die beste Lösung ist", sagte Pavlovic über das Standardtraining des Tabellenführers.