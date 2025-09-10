Kasper Hjulmand hat zum Start seiner neuen Aufgabe als Trainer des runderneuerten Fußball-Vizemeisters Bayer Leverkusen um Geduld gebeten und einen optimistischen Blick in die Zukunft gewagt.

"Es wird harte Arbeit, aber das Potenzial ist groß. Wir versuchen, das zum Laufen zu bringen. Wir wissen zwar nicht wann, aber dann wird es hoffentlich plötzlich explodieren", sagte der Däne am Mittwoch bei seiner Vorstellung: "Ich werde alles zu tun, was ich kann, um Bayer Leverkusen zu einer erfolgreichen Fußballmannschaft zu machen."

Bereits am Freitag wird der Nachfolger des frühzeitig entlassenen Erik ten Hag sein Debüt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (ab 20:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) geben. Er habe "das Gefühl, dass ich hier ich selbst sein kann", sagte Hjulmand, der seinen Job als :Berater des dänischen Verbandes aufgegeben hat. "Um ehrlich zu sein, gab es nur einen Verein, der mir das Gefühl geben konnte, und das ist Leverkusen."

Simon Rolfes begründete die Wahl des neuen Trainers auch mit dessen menschlichen Fähigkeiten, Bayers Sportchef hob die "Führungsstärke" des 53-Jährigen hervor.

Gerade um den Herzstillstand des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen bei der EM 2021 habe der damalige Nationalcoach "außergewöhnlich agiert, als Führungsperson, aber auch als Mensch", sagte Rolfes: "Das sind Werte, die für uns wichtig sind."