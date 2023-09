BVB vs. SC Freiburg live im TV und Livestream: Übertragung von Borussia Dortmund

Anzeige

Borussia Dortmund gastiert am 4. Bundesliga-Spieltag beim SC Freiburg. So verfolgt ihr die Partie des BVB live im TV und Livestream und seid im Liveticker dabei.

Die Länderspielpause - die mit der Trennung des DFB von Hansi Flick aus deutscher Sicht einen negativen Höhepunkt bereithielt - gehört der Vergangenheit an. Stattdessen ist die Bundesliga zurück, der 4. Spieltag wird ausgetragen.

Unter anderem bekommt es der BVB mit dem SC Freiburg zu tun, am Samstagnachmittag (16. September) stehen sich der Champions-League- und der Europa-League-Teilnehmer im Europa-Park-Stadion im Breisgau gegenüber (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Gegen die Mannschaft von Trainer Christian Streich wird die Borussia aller Voraussicht nach auf Angreifer Niclas Füllkrug verzichten müssen. "Der ist definitiv verletzt. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass er am Wochenende spielen kann. Aber ich will dem BVB da nicht vorgreifen", so DFB-Interimstrainer Rudi Völler auf der Pressekonferenz vor dem Frankreich-Spiel. Bereits in der Woche zuvor war Füllkrug von der Nationalmannschaft abgereist.

Auf Freiburger Seite musste Torwart Noah Atubolu auf die Teilnahme an den Länderspielen der deutschen U21 (live auf ProSieben MAXX und ran.de) verzichten. Ob der Keeper gegen den BVB mitwirken kann, dürfte sich erst kurz vor der Begegnung entscheiden.

Wie geht das direkte Duell zwischen Freiburg und dem BVB aus und wo landen die Mannschaften nach 34 Spieltagen? Findet es mit unserem Bundesliga-Tabellenrechner heraus. Fall ihr keine Neuigkeiten rund um die Dortmunder verpassen wollt, schaut regelmäßig in unserem BVB-Newsticker vorbei.