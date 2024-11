BVB vs. FC Bayern München: Schiedsrichter-Novum beim Bundesliga-Topspiel

Der Schiedsrichter für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am Samstag steht fest. Für den Unparteiischen wird es eine Premiere.

Sven Jablonski wird laut "kicker" die brisante Partie des BVB gegen den FC Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr im LIVETICKER) leiten. Der 34 Jahre alte FIFA-Schiedsrichter pfeift damit zum ersten Mal überhaupt das Duell der beiden deutschen Fußballschwergewichte.

Der Bremer ist seit 2017 Schiedsrichter in der höchsten deutschen Spielklasse. Inzwischen hat Jablonski 97 Bundesliga-Spiele geleitet. Anfang 2022 wurde er FIFA-Schiedsrichter. In dieser Saison leitete er unter anderem die Europa-League-Spiele Glasgow Rangers gegen Olympique Lyon sowie Besiktas Istanbul gegen Malmö.

In der Bundesliga sorgte allerdings eine Fehlentscheidung Jablonskis in dieser Saison für Gesprächsstoff: Eine ungerechtfertigte Gelb-Rote Karte gegen Atakan Karazor vom VfB Stuttgart nach einem vermeintlichen Foul an Maximilian Arnold gegen den VfL Wolfsburg.

Jablonski gab nach dem Spiel seinen Fehler zu. "Die Gelb-Rote Karte war falsch, ich ärgere mich sehr", sagte er damals bei "Sky".