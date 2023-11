Bericht: BVB-Kapitän Emre Can fällt gegen den FC Bayern aus

Anzeige

Borussia Dortmund muss im Topspiel am Samstagabend gegen den FC Bayern München wohl ohne Kapitän Emre Can auskommen.

Am Samstagabend trifft Borussia Dortmund in der Bundesliga auf den FC Bayern München (ab 18:30 Uhr im Liveticker).

Beim Topduell muss der BVB wohl weiterhin ohne einen Leistungsträger auskommen. Wie "Sky" am Samstagnachmittag berichtete, soll Kapitän Emre Can bei den Dortmundern erneut ausfallen.

Statt des früheren Bayern-Profis dürfte dem Bericht nach Salih Özcan gegen die Münchner auf der Sechser-Position auflaufen.

Der 29-jährige Can fehlte schon zuletzt in der Bundesliga beim 3:3 in Frankfurt, sowie auch unter der Woche im DFB-Pokal gegen Hoffenheim (1:0) wegen einer Prellung, die er sich in der Champions League beim Auswärtssieg in Newcastle zuzog.