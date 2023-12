Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gelingt später Sieg gegen TSG Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach hat den dritten Heimsieg in Serie gefeiert und damit zumindest vorübergehend den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft. Das Team von Trainer Gerardo Seoane gewann vor 49.341 Zuschauern im Borussia-Park mit 2:1 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim.

Und die Gäste ließen sich in der Anfangsphase nichts von ihrer schwachen Form anmerken. Bereits in der zweiten Minute hatte Torjäger Maximilian Beier die Chance zur frühen Führung, in zentraler Position verpasste dieser eine Hereingabe von Pavel Kaderabek nur knapp.

Hoffenheim setzte den Gegner früh unter Druck und eroberte somit zahlreiche Bälle in der Hälfte der Gladbacher - was vor allem Seoane missfiel. Dieser gestikulierte wild am Spielfeldrand, in der Hoffnung, seiner neu formierten Elf etwas mehr Struktur zu verleihen.