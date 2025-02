Die Bundesliga ist wieder in vollem Gange, das Transferfenster für Zugänge ist noch offen. Wir blicken auf die wichtigsten Transfers und Gerüchte. Seit dem 1. Januar können die Bundesliga-Vereine ihre Kader wieder verstärken. Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

+++ 10. Februar, 13:00 Uhr: Neuhaus-Wechsel offenbar geplatzt +++ Kommando zurück! Der Wechsel von Florian Neuhaus zu Besiktas Istanbul soll geplatzt sein. Wie "Sky" berichtet, konnten sich Borussia Mönchengladbach und der Verein vom Bosporus nicht auf einen Transfer einigen. Demnach gab es bereits ein Telefonat zwischen dem Mittelfeldspieler und Besiktas-Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Die Türken sollen fünf Millionen Euro Ablöse geboten haben, es soll um eine Leihe mit Kaufoption gegangen sein. Somit bleibt Neuhaus den "Fohlen" wohl mindestens bis zum Sommer erhalten, am Niederrhein steht er noch zweieinhalb Jahre unter Vertrag.

+++ 10. Februar, 11:45 Uhr: Neuhaus wohl bereit für Wechsel in die Türkei +++ Florian Neuhaus verlässt Borussia Mönchengladbach offenbar auf den letzten Drücker und wenige Tage nach seinem Startelf-Debüt in dieser Bundesliga-Saison beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Wie die "Bild" berichtet, haben der Mittelfeldspieler und die "Fohlen" einem Wechsel zu Besiktas Istanbul zugestimmt. In der Türkei schließt das Transferfenster erst an diesem Dienstag. Zuvor hatte Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass Gespräche laufen würden und eine Leihe mit Kaufoption im Raum stehe. Neuhaus kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erst auf 247 Einsatz-Minuten. Diese verteilen sich auf neun Partien. In der Startelf stand er nur zwei Mal - jeweils gegen Frankfurt: Vor dem Spiel am vergangenen Samstag startete der 27-Jährige auch Ende Oktober beim 1:2 in der zweiten Pokalrunde bei den Hessen. Sein Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2027.

+++ 01. Februar, 23:20 Uhr: Victor Boniface vor Wechsel in die Premier League? +++ Zu Cristiano Ronaldo und Al-Nassr wechselt Victor Boniface also nicht. Doch heißt das auch, dass der Stürmer bei Bayer Leverkusen bleibt? Glaubt man dem Fußball-Portal "TBR", könnte der Nigerianer nach dem gescheiterten 70 Millionen-Deal trotzdem den Werksklub verlassen und in der Premier League anheuern. Demnach seien nicht weniger als fünf Klubs aus Englands Eliteliga am Stürmerstar interessiert: FC Arsenal, Aston Villa, FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Manchester United. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll auch Leverkusen nicht abgeneigt sein, Boniface doch noch loszuwerden – allerdings für mindestens 50 Millionen Euro. Ein möglicher Verkauf des 24-Jährigen in der Größenordnung wäre für Bayer zwar lukrativ, sportlich aber würde er kaum Sinn ergeben. Denn für einen nötigen Ersatz würde den Leverkusenern wohl schlicht und einfach die Zeit fehlen. Schon am Montagabend endet in Deutschland die Transferfrist.

+++ 29. Januar, 16:11 Uhr: Wegen bevorstehendem Abgang? Boniface fehlt wohl im Bayer-Kader +++ Am Mittwochabend trifft Bayer Leverkusen zum Abschluss der Ligaphase der Champions League auf Sparta Prag (ab 21:00 Uhr im Liveticker). Laut "Sky" soll dabei der von Al-Nassr umworbene Starstürmer Victor Boniface im Aufgebot des amtierenden Meisters fehlen. Demnach wollen die Rheinländer den sich anbahnenden Transfer des Nigerianers nach Saudi-Arabien nicht gefährden. Die Vereine sollen sich über einen Wechsel bereits geeinigt haben, nur die Unterschriften unter die Dokumenten fehlen offenbar noch.

+++ 29. Januar, 6:30 Uhr: Platzt der Boniface-Deal doch noch? Al-Nassr verhandelt parallel wohl mit Aston Villa +++ Am späten Dienstagabend wurde der Transfer von Victor Boniface zu Al-Nassr als nahezu fix vermeldet (siehe Meldung vom 28. Januar, 22:25 Uhr). Man habe sich auf eine Ablöse geeinigt und auch der Medizincheck sei schon erfolgreich absolviert worden. Laut "Sky" herrscht nun aber Verwirrung in Leverkusen. Der Grund: Die Vereinbarungen zwischen Bayer und Al-Nassr seien noch nicht schriftlich fixiert worden. Dem Klub liegen zudem wohl unbestätigte Informationen vor, dass Al-Nassr parallel auch mit Aston Villa über einen Transfer von Stürmer Jhon Duran verhandelt und entweder den Kolumbianer oder Boniface verpflichten will. Letzteres schreibt auch Transfer-Experte Fabrizio Romano. Durans Agenten seien zuversichtlich, ihn nach Saudi-Arabien zu bringen. Auch Quellen aus England sowie die französische "L'Equipe" vermelden, dass sich der saudi-arabische Verein noch um den Premier-League-Angreifer bemüht. Der Spieler selbst sei sich mit Al-Nassr bereits einig und sein Klub soll auf dem besten Wege sein, ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro zu akzeptieren. Mit einer Entscheidung dürfte in Kürze zu rechnen sein.

+++ 28. Januar, 22:25 Uhr: Bayer Leverkusen mit Al-Nassr über Verkauf von Victor Boniface einig +++ Victor Boniface steht kurz vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Wie der "kicker" und "Sky" übereinstimmend berichten, haben sich beide Vereine bereits auf eine Ablösesumme verständigt, die bei knapp 70 Millionen Euro liegen soll. Auch den Medizincheck hat der 24-Jährige, der schon nicht mehr am Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen Sparta Prag teilnahm, demnach bereits absolviert. Bei Al-Nassr wäre Boniface Teamkollege von Cristiano Ronaldo. Boniface war in der vergangenen Saison mit 14 Toren maßgeblich daran beteiligt, dass Bayer Leverkusen erstmals in der Vereinsgeschichte Deutscher Meister wurde. Auch in der aktuellen Spielzeit hatte der nigerianische Nationalstürmer eine sehr gute Torquote, traf in den ersten zehn Bundesliga-Spielen sechsmal. Im November zog er sich aber eine Oberschenkelverletzung zu, seitdem kam er nicht mehr zum Einsatz und wurde von Patrik Schick bestens vertreten. Die Leverkusener betonten zuletzt, dass sie ihren Topstürmer erst dann abgeben, wenn für Ersatz gesorgt ist. Dafür droht ihnen nun, die Zeit langsam davonzulaufen. Nur noch bis zum kommenden Montag haben sie die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Als Topkandidat für die Nachfolge von Boniface gilt der Ire Evan Ferguson von Brighton & Hove Albion.

+++ 28. Januar, 15:30 Uhr: Leihe abgebrochen - Özcan zurück beim BVB +++ Die Dortmunder haben auf die schwere Verletzung von Felix Nmecha reagiert und die laufende Leihe von Salih Özcan an den VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung beendet. Der 27-Jährige stand bei den "Wölfen" in der laufenden Spielzeit nur drei mal in der Startelf und machte insgesamt elf Spiele in Grün-Weiß.

+++ 28. Januar, 14:00 Uhr: Al-Nassr will Leverkusen-Star Victor Boniface - Stürmer fehlt beim Abschlusstraining +++ Verliert Bayer Leverkusen noch im Winter seinen Stürmer-Star Victor Boniface? Mittlerweile deutet immer mehr darauf hin, dass es ihn nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr ziehen wird. Wie sein aktueller Arbeitgeber am Dienstag gegenüber "Sky" bestätigte, fehlte der Stürmer beim Abschlusstraining vor dem Champions League-Spiel gegen Sparta Prag, weil "er sich in Gesprächen über seine Zukunft befindet". Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist eine Delegation von Al-Nassr bereits nach Deutschland gekommen, um Verhandlungen mit dem Klub und dem Spieler selbst zu führen. Sein Vertrag beim Double-Sieger läuft noch bis 2029. Dieser wurde erst kürzlich verlängert, ohne groß für Aufsehen zu sorgen. Die Leverkusener sollen bei einem unmoralischen Angebot - nach Informationen von "Sky" bei einer fixen Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro - jedoch nicht abgeneigt sein, den Stürmer abzugeben. Der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo sucht Ersatz für Angreifer Talisca, der vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul steht. Neben Boniface nennt Romano zudem Jhon Duran von Aston Villa als weiteren Kandidaten. Im Sommer 2023 zahlte Leverkusen für den 24-Jährigen ca. 21 Millionen Euro an den belgischen Klub Union Saint-Gilloise.

