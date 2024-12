Hinter den Kulissen schon wieder an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen.

Die Bundesliga ist in der Winterpause, bald ist das Transferfenster für Zugänge wieder offen. Wir blicken auf die wichtigsten Transfers und Gerüchte.

+++ 20. Dezember, 07:54 Uhr: Frankfurt-Interesse an Kalimuendo wird wohl konkreter +++

Ob Haller, sollte es dazu kommen, die Rückrunde in Dortmund verbringen soll oder direkt ein weiterer Transfer ansteht, ist nicht bekannt. Sein Vertrag im Ruhrpott läuft noch bis Sommer 2026.

Wie die spanische "Marca" nun vermeldet, wird daher aktuell über einen Abbruch der Leihe verhandelt. Sowohl beide Vereine als auch der Spieler selbst wären darüber glücklich, wie es in dem Bericht heißt.

Im Sommer wurde Stürmer Sebastien Haller vom BVB an CD Leganes verliehen, um ihm mehr Einsatzzeit zu verschaffen. Daraus wurde nichts, beim La-Liga-Klub kommt der Ivorer kaum zum Zuge.

Wie "The Athletic" berichtet, steht ein Transfer von Davies nicht mehr auf der "Prioritätenliste" von Manchester United.

In der Vergangenheit hatte auch der FC Bayern Tah immer wieder auf dem Zettel, nun soll aber Barcelona das Rennen um den DFB-Star anführen.

Bereits im November gab es erste Gerüchte, dass Barca-Coach Hansi Flick am deutschen Nationalspieler Bayer Leverkusens Interesse zeigt. Allerdings planen die Katalanen keinen Winter-Transfer, Tah soll im Sommer des kommenden Jahres ablösefrei wechseln.

Der FC Barcelona baggert wohl weiterhin mächtig an Jonathan Tah. Wie aus einem Bericht des Transfermarkt-Insiders Fabrizio Romano hervorgeht, befinden sich die Parteien in fortgeschrittenen Gesprächen.

Wie die "Bild" schreibt, steht der 26-Jährige auf dem Zettel der Verantwortlichen von RB Leipzig. Demnach könnte Kolo Muani schon im Winter von Paris nach Leipzig wechseln, wobei für RB offenbar nur eine Leihe in Betracht kommt.

Randal Kolo Muani spielte bei Paris Saint-Germain unter Trainer Luis Enrique in den vergangenen Wochen keine Rolle mehr. Und schon tauchen die ersten Transfergerüchte um den ehemaligen Stürmerstar der Frankfurter Eintracht auf.

Preislich sollte Williams zu stemmen sein, seine öffentlich bekannte und in Spanien vorgeschriebene Ausstiegsklausel liegt bei 60 Millionen Euro. Ein Transfer hängt vor allem davon ab, wie es mit Leroy Sane, Kingsley Coman und Serge Gnabry weitergeht. Sie alle könnten den Verein im Sommer verlassen.

+++ 23. Dezember, 19:54 Uhr: Eberl und Kompany wollen offenbar Gittens nach München lotsen +++

Jamie Gittens im Bayern-Trikot - der Albtraum vieler BVB-Fans könnte offenbar Realität werden. Laut "Sky"-Informationen steht der junge Engländer, der erst vor wenigen Tagen zum wertvollsten Spieler der Dortmunder aufgestiegen ist, beim Rekordmeister weit oben auf der Wunschliste.

Der FC Bayern soll bereits wichtige Informationen eingeholt haben. Einen Transfer noch im Winter schließt Gittens dem Bericht zufolge aus, schließlich ist er noch bis 2028 an den Pott-Klub gebunden. Ob dies auch für einen Dortmund-Verbleib über das Saisonende hinaus gelten wird, ist wohl noch ungewiss. Das Interesse der Münchner ist dem Bericht zufolge schon beim 20-Jährigen hinterlegt worden.

Die Voraussetzung für eine Wechselfreigabe ist allerdings offenbar ein irres Angebot an die Borussen. Die Vereinsbosse träumen angeblich von einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro, obwohl sich Gittens' Marktwert derzeit "nur" auf die Hälfte beläuft. Bislang haben lediglich Ousmane Dembele und Jude Bellingham noch höhere Summen in die Kasse gespült.

Bei solchen Forderungen dürfte man auch an der Säbener Straße ins Grübeln kommen. Dabei gelten sowohl Sportvorstand Max Eberl als auch Cheftrainer Vincent Kompany als große Bewunderer des ehemaligen City-Juwels. In dieser Spielzeit kommt Gittens bislang auf neun Tore und vier Vorlagen - darunter auch der Treffer zur zwischenzeitlichen Führung gegen den FC Bayern.

Der gebürtige Londoner soll auch schon mehrere englische Topklubs auf sich aufmerksam gemacht haben. Konkrete Anfragen sind jedoch offenbar noch nicht in die BVB-Geschäftsstelle geflattert. Die Verantwortlichen stehen angeblich in einem guten Austausch mit Gittens. In Dortmund streicht er Gerüchten zufolge ein vergleichsweise niedriges Jahresgehalt von drei Millionen Euro ein.