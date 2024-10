Bundesliga - Transferticker: Jonathan Tah offenbar bei Real Madrid auf dem Zettel

Die Frankfurter kommunizierten zuletzt, ihren Topstar bis in den nächsten Sommer halten zu wollen - ein Winter-Verkauf käme nicht in Frage. Um im Falle eines Marmoush-Abgangs 2025 zumindest ordentlich abzukassieren, hat die Eintracht sich einen cleveren Plan ausgedacht. Wie die "Bild" berichtet, planen die "Adler" eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags.

In der Bundesliga zeigt Frankfurt -Star Omar Marmoush in dieser Saison überragende Leistungen, führt mit acht Treffern und vier Assists die Torjägerliste vor Harry Kane an. Auch im Topspiel gegen den FC Bayern war der Ägypter an allen drei Toren beteiligt, sorgte somit fast im Alleingang für das Remis.

Wie die "Diario AS" erfahren haben will, hatte Aston Villa im Sommer wohl Angebote von den Münchnern als auch von PSG vorliegen.

Florian Wirtz ist, gemeinsam mit Jamal Musiala, das größte Talent in Deutschland. Der Mittelfeldstar von Bayer 04 Leverkusen wird den Verein aber früher oder später verlassen, daraus macht auch Sportdirektor Simon Rolfes keinen Hehl: "Die Wahrscheinlichkeit ist groß", so Rolfes.

Wirtz war in den ersten fünf Spielen in der Bundesliga und Champions League an sieben Treffern direkt beteiligt, sechs erzielte er selbst. Auch für das DFB-Team erzielte er gegen Ungarn ein Tor.

Musiala selbst hielt sich zu seiner Zukunft in der "Welt am Sonntag" zuletzt bedeckt: "Ich bin sehr glücklich beim FC Bayern und voll auf unsere Ziele mit dem Klub und der Nationalelf fokussiert. Wo ich in fünf Jahren spiele, darüber mache ich mir keine großen Gedanken. In der Fußballwelt kann sich immer schnell etwas ändern."

Der FC Bayern will sein Juwel hingegen unbedingt halten , Max Eberl kündigte zuletzt Gespräche über eine Vertragsverlängerung des noch bis 2026 gültigen Arbeitspapiers an.

Noch ist Simons bis 2027 an Paris Saint-Germain gebunden. Ein fester Verbleib in Leipzig gilt aus finanziellen Gründen als sehr unwahrscheinlich. Der Marktwert des 21-jährigen Offensiv-Künstlers beläuft sich auf rund 80 Millionen Euro.

Der 33-Jährige hatte in der vergangenen Saison lange mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und wurde zuletzt häufiger mit einem City-Abgang in Verbindung gebracht. De Bruyne wechselte 2015 aus Wolfsburg auf die Insel und glänzte seitdem mit 103 Toren und 171 Vorlagen in 386 Einsätzen.

Auch Joshua Kimmich ist - Stand jetzt - 2025 ablösefrei zu haben. Zwar wollen die Bayern am liebsten mit dem 29-Jährigen verlängern. Doch in den vergangenen Jahren ist zwischen Spieler und Klub viel Vertrauen verloren gegangen. Zudem verbindet Kimmich und Flick ein großartiges Verhältnis.

Tah wollte bereits in der abgelaufen Transferperiode zum FC Bayern München wechseln, der Deal platzte letztendlich an der von Bayer Leverkusen geforderten Ablöse. Der Innenverteidiger stellt jedoch klar, dass er seinen auslaufenden Vertrag auf keinen Fall verlängern wolle. Geht es dann Richtung Barcelona? Der Klub soll das Interesse bei Berater Pini Zahavi bereits hinterlegt haben.

Für Bremen stand Keita seit seinem Wechsel im Sommer 2023 nur 107 Minuten in Pflichtspielen auf dem Feld. Vor dem Saisonende wurde er aufgrund einer Disziplinlosigkeit sogar suspendiert nachdem er ohne Absprache von einem Auswärtsspiel abgereist war. Der Eklat sorgte für einen großen Aufschrei an der Weser.

Wie die englische Zeitung "Guardian" berichtet, soll der frühere Liverpool-Profi, der an der Weser sportlich nie Fuß fassen konnte, mit dem türkischen Klub Istanbul Basaksehir in Gesprächen über einen möglichen Wechsel sein.

+++ 4. September, 07:25 Uhr: Frankfurt-Sportvorstand Krösche tritt gegen Nadiem Amiri nach +++

Im mittlerweile abgelaufenen Transferfenster gab es Verhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und Nadiem Amiri.

Der 27-Jährige erklärte in der "Sport Bild": "Die Gespräche mit Frankfurt waren recht weit. Aber zeitgleich liefen auch Gespräche mit Mainz. Am Ende musst du dich einfach entscheiden. Sie waren enttäuscht, aber so sind eben Verhandlungen. Am Ende muss ich tun, was sich für mich am besten anfühlt."

Auf diese Aussagen antwortete Krösche nun auf einer Pressekonferenz mit ungewohnter Härte: "Ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Aber es gibt Situationen, wo man als Spieler einfach den Mund halten sollte."

"Er hat sich letztendlich für Mainz entschieden. Ich will jetzt auch nicht so ins Detail gehen, wie das genau abgelaufen ist. Es ist besser für den Spieler, wenn ich das nicht sage", so Krösche weiter.

Wie die "Bild" erfahren haben will, sollen sich der Verein und der Spieler weitestgehend einig gewesen sein, bevor Amiri sein Gehalt doch noch einmal nachverhandeln wollte. Daraufhin zog sich die SGE aus den Gesprächen zurück.