Offiziell öffnete das Transferfenster der Bundesliga am 1. Juli 2024. Der diesjährige "Deadline Day" ist am Montag, den 2. September.

Die Bundesligisten basteln an ihren Kadern für die Saison 2024/25. Während der Ball in der höchsten deutschen Spielklasse aktuell ruht, herrscht in den Büros der Verantwortlichen Hochbetrieb.

Dem Transfer stehen wohl nur noch Kleinigkeiten im Weg. Es sieht aber so aus, als würden Brighton, Undav und der VfB nach langem Hin und Her doch noch zusammenfinden.

In der vergangenen Spielzeit netzte der 18-Jährige in der U19-Bundesliga in 25 Partien stolze 21-mal ein und steuerte außerdem acht Vorlagen bei. Nun will Brunner offenbar zu einem Verein mit Aussicht auf regelmäßige Profi-Einsätze fliehen.

"Im letzten Jahr, wo ich weg war, habe ich von Brighton nie so richtig Wertschätzung bekommen. Es hat sich niemand um mich gekümmert. Das hat mir einfach gezeigt: Stuttgart will mich unbedingt haben, die lieben mich. Von Brighton kam ein Jahr nichts", stellte der 28-Jährige klar.

Laut "BILD"-Informationen setzte Xavi die Münchner am Samstag per Telefon über seine Entscheidung pro Leipzig in Kenntnis. Ein wichtiges Argument war dabei offenbar die Stammplatzgarantie unter RB-Trainer Marco Rose.

Der FC Bayern muss die Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Xavi Simons in diesem Sommer wohl endgültig begraben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich PSG und RB Leipzig nun auf eine weitere Leihe des Offensiv-Künstlers an die Sachsen geeinigt.

Laut "The Athletic" hatte der BVB unlängst ein Angebot über rund 20 Millionen Euro abgelehnt. Laut "Bild" würde eine Ablöse von 30 Millionen Euro wohl ausreichen. Der Spieler selbst soll sich einen Wechsel in die Premier League durchaus vorstellen können (siehe Update vom 30. Juli, 21:03 Uhr).

In der Saison 2023/24 steuerte der gebürtige Münchner in 34 Pflichtspielen fünf Tore und zwei Vorlagen bei. Trotz der ausbaufähigen Statistik hatte Sportdirektor Sebastian Kehl einen Abschied Adeyemis Ende Mai noch ausgeschlossen: "Karim steht nicht auf der Verkaufsliste. Das ist absoluter Blödsinn."

Laut Gianluca di Marzio, einem weiteren Transfer-Experte aus Italien, wolle der langjährige italienische Serienmeister 35 Millionen Euro an Grundablöse plus zehn Millionen an Prämien für die Dienste des 22-Jährigen bieten. Von den möglichen Boni sollen fünf Millionen Euro leicht zu erreichen sein, die restlichen fünf Millionen jedoch deutlich schwieriger.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, will der Flügelspieler offenbar unbedingt zu Juventus Turin wechseln. Und die "Alte Dame" soll bereits am Transfer arbeiten.

In der vergangenen Bundesliga-Saison gelang Deniz Undav beim VfB Stuttgart mit 28 Torbeteiligungen in 30 Partien der Durchbruch.

Wie "Relevo" und Transferexperte Fabrizio Romano nun übereinstimmend berichten, hat sich der Mittelfeldspieler so in den Fokus des AC Milan gespielt.

Laut Williams wird nun der Markt sondiert, es soll Interesse aus England, Spanien und Frankreich am Stürmer-Talent geben, das in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026 hat.

Nach einer enttäuschenden Saison 2023/24 will Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund noch in diesem Sommer verlassen. Dies bestätigte der Berater des 19-Jährigen.

Der französische Erstligist will den türkischen EM-Fahrer offenbar nach zwei enttäuschenden Jahren in Dortmund vom BVB loseisen.

Am Wochenende haben sich die Hinweise darauf verdichtet, jetzt ist es laut "Sky" beschlossene Sache: Chris Führich wird auch in der kommenden Spielzeit beim VfB Stuttgart bleiben und im Trikot mit dem Brustring auflaufen.

Der 20-Jährige machte in der vergangenen Spielzeit im englischen Unterhaus mit sechs Toren und sieben Vorlagen auf sich aufmerksam. In seinem Heimatland Kolumbien gilt er als eine der größten Hoffnungen.

Die AC Milan will sich in der Offensive offenbar weiter verstärken zu wollen. Der spanische Europameister Alvaro Morata soll laut übereinstimmenden Medienberichten per Ausstiegsklausel von Atletico Madrid kommen. Darüber hinaus soll auch Niclas Füllkrug ein Wunschspieler der Italiener sein.

Der BVB-Star kam in der vergangenen Saison auf fünf Tore und zwei Assists in 34 Pflichtspieleinsätzen.

Füllkrug war in seiner ersten BVB-Saison an 25 Pflichtspieltoren in 43 Einsätzen direkt beteiligt. Bei der EM erzielte er zwei Treffer.

Interesse an Spaniens EM-Helden sollen unter anderem Manchester City, der FC Barcelona und der Liverpool FC haben. Laut "Sport Bild" soll auch der FC Bayern Interesse an Olmo haben. Sollte eine Verpflichtung von Xavi Simmons platzen, wäre Olmo wohl eine ernsthafte Alternative.

"Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, bringt enorme Schnelligkeit und Torgefahr mit und ist in der Offensive flexibel einsetzbar", schwärmte Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz in der offiziellen Vereinsmeldung.

Für Mohamed Amoura greift der VfL Wolfsburg offenbar tief in die Tasche und überweist laut "kicker"-Informationen 17 Millionen Euro plus Nachzahlungen an Union Saint-Gilloise. Bezüglich der Vertragslaufzeit des algerischen Stürmers haben sich die Autostädter nicht geäußert.

Der FCA treibt seine Kaderplanung für die kommende voran und steht offenbar schon vor dem fünften Transfer. Yusuf Kabadayi von Bayern II soll bei den Fuggerstädtern laut übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. In der vergangenen Saison ging der 20-jährige Linksaußen auf Leihbasis für den FC Schalke auf Torejagd und knipste in 23 Einsätzen viermal.

+++ 2. Juli 2024, 9:30 Uhr: Eintracht Frankfurt macht Can Uzun offiziell zum Rekord-Transfer +++

Was sich bereits seit längerer Zeit angebahnt hatte, ist nun auch offiziell: Can Uzun wechselt vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt. Am Main hat er einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Laut "Sky" zahlt die SGE elf Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Boni an den Zweitligisten, der sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert haben soll. Für die Franken bedeutet das einen Rekorderlös aus einem einzelnen Transfer.

"Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat. Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt. Wir wollen ihn bestmöglich weiterentwickeln und freuen uns, dass er ab dieser Saison für uns auf Torejagd gehen wird", wird Sportvorstand Markus Krösche in der Pressemitteilung zitiert.

Auch Uzun blickt der neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen: "Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mich den Eintracht-Fans präsentieren zu können."

In der vergangenen Saison verbuchte der 18-Jährige in 32 Pflichtspielen 23 Scorerpunkte für den Club. Im März debütierte er zudem in der türkischen Nationalmannschaft, wurde kurz vor der EM 2024 aber aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen.