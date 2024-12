Sportdirektor Sebastian Kehl kann laut "BILD" zehn bis 15 Millionen Euro in Sofort-Verstärkungen investieren. Ein Innen- und ein Außenverteidiger sollen dafür nach Dortmund gelotst werden - im Optimalfall verfügen diese bereits über Erfahrung auf internationaler Bühne oder sind dem "Kämpfer-Typen" zuzuordnen. Mit Letzterem hat der Pott-Klub in Person von Julian Ryerson gute Erfahrungen gemacht.

Während die Poker um Offensiv-Akteure wie Paul Wanner oder Tom Bischof eher im Sommer Fahrt aufnehmen dürften, laufen die BVB-Planungen für das Wintertransferfenster offenbar schon auf Hochtouren. Handlungsbedarf besteht nämlich in erster Linie in der Defensive.

Der BVB verliert die Top-Platzierungen in der Bundesliga langsam aus den Augen und ist auf der Suche nach Verstärkungen. Einem Bericht zufolge muss Sportdirektor Sebastian Kehl sparsam sein - zwei Spieler sollen her.

BVB-Verletzungsmisere offenbart Defensivschwachstellen

Leihgeschäfte werden hierbei wohl ebenfalls in Betracht gezogen. Extrem wählerisch darf der BVB angesichts der Personalsituation ohnehin nicht sein. Schließlich fällt Niklas Süle monatelang aus. Verletzungen von Waldemar Anton oder Julian Ryerson bereiteten Nuri Sahin bereits in der Hinrunde Kopfzerbrechen.

Letztes Jahr ging die Leih-Strategie bekanntlich auf. Jadon Sancho und Ian Maatsen, die mittlerweile beim FC Chelsea beziehungsweise West Ham United unter Vertrag stehen, schlossen sich zur Rückrunde der Terzic-Auswahl an und hatten großen Anteil am Einzug der Schwarzgelben ins Champions-League-Finale.

Auch in dieser Saison ist der achtmalige Deutsche Meister in der Königsklasse auf Kurs. Auf Ligaebene lassen die Vorstellungen der Borussen hingegen regelmäßig zu wünschen übrig. Mitunter aufgrund einer katastrophalen Auswärtsbilanz (zwei Unentschieden und vier Niederlagen) steht Dortmund vor der Partie gegen Wolfsburg (am Sonntag ab 17:30 Uhr im ran-Liveticker) nur auf Rang acht.