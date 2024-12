BVB: Emre Can kritisiert Mannschaft scharf, lobt aber Nico Schlotterbeck - "mit einem Bein gespielt"

Erneut stellt sich die Frage, ob die Spieler individuell wie auch als kollektiv alles geben. "Diesen Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht gehabt", sagte Can. "Wenn das weiter so bleibt, werden wir keinen erfolgreichen Fußball spielen."

Nach der Partie kritisierte Kapitän Emre Can die eigene Mannschaft scharf. "Ich habe das Gefühl, viele sind einfach mit sich selbst beschäftigt und das darf nicht sein", sagte er laut den "Ruhr Nachrichten" und merkte an: "Mentalität kriegt man nur als Mannschaft zusammen, wenn alle elf Spieler auf dem Platz das Gleiche denken und alle sich nicht zu wichtig nehmen."

Durch das 1:1 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim - welches durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit durch Jacob Bruun Larsen - ist der BVB in der Bundesliga auf den 8. Tabellenplatz abgerutscht.

In einer Wutrede verplappert sich Emre Can und verrät interessante Details zur Verletzung von Mitspieler Nico Schlotterbeck.

Ein Vorbild könne jedoch Nico Schlotterbeck sein, der sich erst am Mittwoch in der Champions League verletzt hatte und dennoch gegen Hoffenheim schon wieder auf dem Platz stand: "Der Junge hat einen Bänderriss, aber er hat heute gefühlt mit einem Bein gespielt und wie er sich reingehauen hat für den Verein, ist, was ihn auszeichnet", lobte Can.

Schlotterbeck selbst sagte nach dem Spiel gegenüber "DAZN": "Ich glaube, das war abgesehen von den Auswärtsspielen mit das schlechteste Spiel, das wir in dieser Saison gemacht haben."

Über seinen Gesundheitszustand fügte er hinzu: "Die Bänder sind schon extrem angeschlagen. Jetzt müssen wir schauen zur nächsten Woche. Ich werde den Fuß hochlegen und probieren, dann in Wolfsburg zu spielen."