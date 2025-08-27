Anzeige
Bundesliga

BVB mit kurioser Transferstory: Borussia Dortmund wollte eigentlich einen anderen Spieler verpflichten

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 22:21 Uhr
  • Justin Kraft

Borussia Dortmund hat mit Aaron Anselmino einen neuen Verteidiger gefunden. Nun gibt es einen kuriosen Medienbericht: Eigentlich wollte man einen anderen Spieler.

Der BVB wollte seine Abwehrreihe in diesem Transferfenster unbedingt verstärken. Mit der Leihe von Aaron Anselmino (20) sind die Schwarzgelben nun beim FC Chelsea fündig geworden.

Kurios und bitter zugleich: Wie die "Sportbild" berichtet, hatte man in Dortmund einen ganz anderen Spieler auf dem Schirm. Demnach war Juan Gimenez vom argentinischen Erstligisten Rosario Central der Top-Kandidat der Bosse.

Scouts hätten sich den Innenverteidiger sogar vor Ort angeschaut. Am 16. August sollen mehrere Mitarbeiter des BVB vor Ort gewesen sein, um das Spiel gegen Deportivo Riestra zu beobachten. Anschließend sei ein Gespräch mit dem Spieler geplant gewesen.

Allerdings wurde daraus nichts, weil Gimenez sich in der 40. Minute das Kreuzband riss. Damit war der mögliche Transfer vom Tisch. In Argentinien kommt der Abwehrspieler bisher auf 25 Profi-Einsätze.

Anselmino war nun also die Alternative. Borussia Dortmund hat den Spieler bis zum Ende der Saison ausgeliehen.

