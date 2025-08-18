Anzeige
DFB-Pokal

DFB-Pokal: FC Bayern duselt sich in die 2. Runde - wann wird ausgelost?

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 22:46 Uhr

Der DFB-Pokal ist in vollem Gange. ran zeigt die wichtigsten Infos zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal der Saison 2025/26.

Die 1. Runde im DFB-Pokal ist zwar noch nicht vorbei, doch die Auslosung für die 2. Runde des Wettbewerbs rückt näher.

Insgesamt werden 32 Mannschaften dabei sein. Wie gewohnt wird es zwei Lostöpfe geben. Lostopf eins wird die Teams aus der Bundesliga und 2. Liga beinhalten. Der zweite Lostopf besteht aus den restlichen Teams.

Anzeige
Anzeige
DFB-Pokal-Auslosung

DFB-Pokal: Auslosung zur 2. Runde im Livestream auf Joyn!

Die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal gibt's im Livestream auf Joyn.

Anzeige

Die Klubs aus dem "Amatuertopf" haben dabei erneut Heimrecht. Ist der Topf leer, kann es auch Duelle zwischen Teams aus dem "Profitopf" geben.

ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung der 2. Runde?

Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag, 31. August 2025, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Auslosung beginnt um 19:00 Uhr. Als Losfee fungiert Ex-Schiedsrichter Dr. Felix Brych.

Die Auslosung findet erst Ende August statt, da die Supercup-Teilnahmer VfB Stuttgart (26. August bei Eintracht Braunschweig) und FC Bayern (27. August bei Wehen Wiesbaden) erst in der kommenden Woche ihre Erstrundenpartien austragen.

DFB-Pokal 2025/26: Wird die Auslosung der 2. Runde im Free-TV übertragen?

Ja, die Ziehung wird im Free-TV in der ARD übertragen.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wird die Auslosung der 2. Runde im Livestream übertragen?

Ja. Einen Livestream zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal wird es auf Joyn geben.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Welche Teams sind in der 2. Runde mit dabei?

Insgesamt konnten sich 32 Teams für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren. Bei der Auslosung am 31. August wird es zwei Lostöpfe geben.

Die Lostöpfe der 2. Runde im DFB-Pokal:

Profitopf

  • RB Leipzig
  • Bayer 04 Leverkusen
  • Hamburger SV
  • SC Freiburg
  • VfL Wolfsburg
  • Eintracht Frankfurt
  • Borussia Mönchengladbach
  • FC St. Pauli
  • 1. FC Köln
  • FC Augsburg
  • 1. FC Heidenheim
  • TSG Hoffenheim
  • 1. FC Magdeburg
  • FC Schalke 04
  • 1. FC Union Berlin
  • Arminia Bielefeld
  • VfL Bochum
  • Darmstadt 98
  • SC Paderborn
  • 1. FC Kaiserslautern
  • SV Elversberg
  • Karlsruher SC
  • Holstein Kiel
  • SpVgg Greuther Fürth
  • FSV Mainz 05
  • Fortuna Düsseldorf
  • Hertha BSC
  • Borussia Dortmund
  • VfB Stuttgart
  • FC Bayern München

Amateurtopf

  • Energie Cottbus
  • FV Illertissen
Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wann werden die Spiele der 2. Runde ausgetragen?

Die Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal werden am 28. und 29. Oktober 2025 ausgetragen.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wann finden die weiteren Runden statt?

  • Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025
  • Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
  • Halbfinale: 21. und 22. April 2026
  • Finale: 23. Mai 2026
Mehr News und Videos
Keine Champions League: José Mourinho
News

Mourinho mit Fenerbahce nicht in der Champions League

  • 27.08.2025
  • 23:18 Uhr
27.08.2025, xmohx, Fussball DFB Pokal 1. Runde, SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München emspor, v.l. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen, 45) gibt Anweisungen, gestikuliert mit den Armen, gestic...
News

Kommentar: Dieser FCB-Star steht vor einer schweren Saison

  • 27.08.2025
  • 23:16 Uhr
Umkämpftes Spiel in Wiesbaden
News

Harry Kane rettet FC Bayern München gegen Wehen Wiesbaden

  • 27.08.2025
  • 23:00 Uhr
Kanes Serie reißt in Wiesbaden
News

Bayern: Kane vergibt ersten Elfmeter in einem Pflichtspiel

  • 27.08.2025
  • 22:54 Uhr
27.08.2025, xdcx, Fussball DFB-Pokal 1. Runde, SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München, v.l., Luis Diaz (FC Bayern München) DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND...
News

Bayern-Noten: Chancentod! Diaz lässt Fans verzweifeln

  • 27.08.2025
  • 22:52 Uhr
GORETZKA Leon Team FC Bayern Muenchen mit UPAMECANO Dayot Franz Beckenbauer Supercup 2025 Supercup VfB Stuttgart - FC Bayern Muenchen 1 : 2 am 16.08.2025 in Stuttgart DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY U...
News

DFB-Pokal jetzt live: SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream und Ticker - FCB duselt sich weiter

  • 27.08.2025
  • 22:45 Uhr
24.08.2025: Fußball:Öffentliches Training on Borussia Dortmund. Sebastian Kehl beobachtet das Training. *** 24 08 2025 Football Public training session on Borussia Dortmund Sebastian Kehl observes ...
News

Kurioser BVB-Transfer: Anselmino nur B-Lösung?

  • 27.08.2025
  • 22:21 Uhr
Sportvorstand Max Eberl (FC Bayern Muenchen) schaut, DFB-Pokal, SV Wehen Wiesbaden v FC Bayern Muenchen, Brita-Arena am 27. August 2025 in Wiesbaden, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner DeFod...
News

Bayern-Wunschspieler: Eberl deutet öffentlich Interesse an

  • 27.08.2025
  • 21:10 Uhr
imago images 1054024172
News

DFB-Team ohne Sane: Nagelsmann setzt die richtigen Akzente

  • 27.08.2025
  • 20:02 Uhr
Lennart Karl darf im Pokal starten
News

Karl mit Startelf-Debüt - Urbig vertritt Neuer

  • 27.08.2025
  • 20:00 Uhr