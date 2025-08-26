1. RUNDE IM DFB-POKAL
DFB-Pokal jetzt live: SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream und Ticker - FCB duselt sich weiter
- Aktualisiert: 27.08.2025
- 22:45 Uhr
In der 1. Runde des DFB-Pokals ist der FC Bayern München beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.
Für den FC Bayern München steht nach dem Sieg im Supercup gegen den VfB-Stuttgart (2:1) und dem furiosen Auftakt-Erfolg gegen RB Leipzig in der Bundesliga (6:0) die erste Aufgabe im DFB-Pokal an. Das Team von Trainer Vincent Kompany trifft in Runde eins auf den SV Wehen Wiesbaden aus der 3. Liga.
- SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern am 27. August ab 20:45 Uhr: 1. Runde des DFB-Pokal LIVE und KOSTENLOS auf Joyn
Selbstredend geht der FC Bayern als klarer Favorit in die Partie. Der Rekordmeister und Rekordpokalsieger musste letztmals im Jahr 1994 in der 1. Runde des Wettbewerbs die Segel streichen.
Doch die Münchner haben in den vergangenen Jahren im DFB-Pokal nicht immer gut ausgesehen. Seit dem Erfolg im Jahr 2020 haben die Bayern nur noch je einmal das Achtel- und das Viertelfinale erreicht und scheiterten dreimal in Runde 2. Unter anderem kam das Aus gegen den damaligen Zweitligisten Holstein Kiel und den damaligen Drittligisten 1. FC Saarbrücken.
Wehen Wiesbaden erreichte im Jahr 2009 überraschend das Viertelfinale, schied jedoch seitdem immer in den ersten beiden Runden aus. Allerdings schnupperte der Underdog in den vergangenen beiden Jahren jeweils an einer Sensation. 2023 verlor der Drittligist mit 2:3 gegen RB Leipzig, 2024 mit 1:3 n.V. gegen den 1. FSV Mainz 05.
Der FC Bayern und der SV Wehen Wiesbaden treffen am Mittwochabend zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel aufeinander.
Das Wichtigste in Kürze
SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?
- Spiel: SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München
- Wettbewerb: DFB-Pokal; 1. Runde
- Datum: 27. August 2025
- Uhrzeit: 20:45 Uhr
- Austragungsort: Brita Arena (Wiesbaden)
SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern: Die offiziellen Aufstellungen
Aufstellung Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Gillekens, Janitzek, May - Gözüsirin, Bogicevic - Schleimer, Johansson - Agrafiotis, Kaya
Aufstellung Bayern: Urbig - Boey, Tah, Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic - Karl, Olise, Diaz - Kane
1. Runde im DFB-Pokal heute live: Läuft SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München im Free-TV?
Ja, läuft es. Das ZDF überträgt das Match SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.
Wehen Wiesbaden - FC Bayern München heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?
Das Erstrunden-Spiel läuft bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Dafür ist jedoch ein Pay-TV-Vertrag notwendig.
DFB-Pokal heute im Livestream: Den FC Bayern bei Wehen Wiesbaden kostenlos auf Joyn sehen
Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.
Wer über einen Pay-TV-Vertrag bei Sky verfügt, kann das Match via Sky Go sehen. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.
FC Bayern zu Gast bei Wehen Wiesbaden: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?
Einen Ticker zu Wehen Wiesbaden - FC Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München heute live: Alle Informationen zur Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal
