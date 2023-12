Anzeige

In seinem Podcast vermutete CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, dass der Einsatz von KI und Gesichtserkennungs-Software in Bundesliga-Stadien das Problem mit Ausschreitungen "zumindest im Ansatz lösen" könnte.

Künstliche Intelligenz und Gesichtserkennungs-Software an den Eingängen von den Bundesliga-Stadien? Für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wäre das eine Option.

In seinem auf dem YouTube-Kanal der Christdemokraten ausgestrahlten Podcast "Einfach mal machen" diskutierte der Politiker mit Moderator und Podcaster Micky Beisenherz und "Welt"-Journalist Robin Alexander über Datensicherheit.

"Jetzt mal ein einfaches Beispiel. Am Wochenende gab es Ausschreitungen in Fußballstadien wegen der DFL-Entscheidung über den Investoren-Zugang", erzählte Linnemann und verwies auf die Vorfälle beim Zweitliga-Spiel zwischen dem SC Paderborn und Hansa Rostock am 15. Dezember.

In dieser Nacht habe er als Abgeordneter die Polizei in seiner Heimatstadt Paderborn begleitet, berichtete Linnemann. "Die Polizei sagt mir ganz klar: Wir wissen, wer Hooligan ist und wer nicht. Und wer letzte Woche da war und so weiter", erklärte der 46-Jährige.