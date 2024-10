Letztes Jahr sorgte Tim Kleindienst im Heidenheim-Trikot für Furore. Der heutige Gladbacher steht nun offenbar dank der Achillessehnenreizung vor seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Überraschung im deutschen Angriff: Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge erstmals Tim Kleindienst in die Nationalmannschaft berufen. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach soll demnach den verletzten Niclas Füllkrug (West Ham United) für die Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und die Niederlande (14. Oktober) ersetzen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte dies am Mittwoch auf "SID"-Anfrage nicht. Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstagvormittag bekannt.

Kleindienst war im Sommer nach starken Leistungen beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim zur Borussia gewechselt. In 35 Spielen in Bundesliga und DFB-Pokal hatte er 14 Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. In der laufenden Saison kommt der 29-Jährige auf drei Torbeteiligungen in sechs Spielen.