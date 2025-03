Die Bundesliga ist wieder in vollem Gange, das Januar-Transferfenster ist geschlossen. Doch die Vereine halten schon die Augen für den Sommer offen. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte. Seit dem 1. Januar konnten die Bundesliga-Vereine ihre Kader verstärken, Anfang Februar schloss das Transferfenster wieder. Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird ab jetzt für den Sommer geplant. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

+++ 5. März, 06:30 Uhr: Die AC Mailand will Theo Hernandez offenbar loswerden +++ Ist die Zeit von Theo Hernandez bei der AC Mailand abgelaufen? Offenbar will Milan den Franzosen loswerden. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Hernandez nach der laufenden Saison abgegeben werden. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft noch bis 2026. Wie es in dem Bericht heißt, soll das Verhältnis zwischen Verein, Fans und dem Franzosen irreparabel beschädigt sein. Hernandez ist ein Gesicht für den sportlichen Absturz der Rossoneri, die in der Serie A nur Platz neun belegen. Im vergangenen Sommer wurde Hernandez noch beim FC Bayern gehandelt, Milan schob einem Transfer aber einen Riegel vor.

+++ 4. März, 10:11 Uhr: Eberl in Kontakt mit Leipzigs Lukeba? +++ Der FC Bayern München sucht wohl nach einem neuen Verteidiger im Sommer. Laut "Sky" geht der Blick wie damals bei Dayot Upamecano zur Konkurrenz nach Leipzig. Castello Lukeba soll sich wohl im Visier von FCB-Sportvorstand Max Eberl befinden. 2023 holte Eberl den französischen Innenverteidiger für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon zum RB-Klub. Dort hat der 22-Jährige noch einen Kontrakt bis 2029. Die Ausstiegsklausel soll sich auf 90 Millionen Euro belaufen. 2026 läge diese "nur" noch bei 80 Millionen, 2027 bei 65 Millionen. Lukeba soll den Kaderplatz von Eric Dier einnehmen, der den Verein verlassen soll.

+++ 3. März, 17:31 Uhr: Verkaufskandidat Coman? FC Bayern reduziert Ablöseforderung wohl deutlich +++ Beim FC Bayern München dürfte es im Sommer 2025 einige Spielerverkäufe geben, um das Wunschziel zu erreichen, das Gehaltsgefüge etwas zu senken. Laut "Sport Bild" gehört auch Flügelflitzer Kingsley Coman zu den Verkaufskandidaten an der Säbener Straße. Gegen den Franzosen spricht einerseits sein sehr hohes Gehalt und andererseits auch noch die Verletzungsanfälligkeit. Daher will der Rekordmeister Coman dem Bericht nach im Sommer 2025 unbedingt verkaufen. Während die Bosse vor rund einem Jahr noch 70 Millionen Euro Ablöse gefordert haben sollen, wären die Bayern nun wohl schon bei der Hälfte dieser Summe gesprächs- bzw. verkaufsbereit. Comans Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Als Interessent wird im Bericht Premier-League-Klub FC Arsenal genannt, aber auch ein Wechsel in die finanzstarke Liga Saudi-Arabiens sei denkbar. Auch interessant: Joshua Kimmich und der FC Bayern: Verhindert der Aufsichtsrat eine Einigung?

+++ 2. März, 22:10 Uhr: Nächster Bundesliga-Angriff auf Lyon-Star Cherki? +++ Am letzten Tag des Winter-Transferfensters soll ein Wechsel von Rayan Cherki zu Borussia Dortmund noch gescheitert sein. Sein Klub Olympique Lyon dürfte sich nicht an die Abmachung gehalten haben, dass der 21-Jährige für 22,5 Millionen Euro wechseln dürfe. Nun könnte sich laut "Sportbild" im Sommer 2025 ein erneuter Angriff gleich mehrerer Bundesligisten auf den Offensivspieler andeuten. Demnach haben neben den Dortmundern wohl auch Bayern München und Bayer Leverkusen Interesse an Cherki. Bayern und Bayer sollen im Winter wohl kein Angebot für Cherki abgegeben haben, weil ihm ein schwieriger Charakter nachgesagt wird du man ihn eher im Sommer mit längerer Vorbereitung integrieren möchte. Dem Bericht nach dürfte Cherki im Sommer auch noch etwas günstiger werden, für rund 20 Millionen Euro soll er dann zu haben sein. In Lyon läuft sein Vertrag noch bis zum Sommer 2026.

+++ 28. Februar, 12:20 Uhr: Konkretes Interesse an Kimmich aus Frankreich und England +++ Das zurückgezogene Vertragsangebot des FC Bayern an Joshua Kimmich lässt andere Top-Klubs aufhorchen. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Paris Saint-Germain konkretes Interesse am DFB-Kapitän. PSG hat in den letzten Jahren immer wieder ablösefreie Topstars verpflichten können. Angefangen mit Lionel Messi im Jahr 2021. Joshua Kimmich könnte mit seiner Erfahrung eine wichtige Komponente in die sonst sehr junge Pariser Mannschaft bringen. Ein Kommentar - Darum sind die Konsequenzen der Bayern richtig! Die Franzosen wären eines der Teams in Europa, die sich das Gehalt von Kimmich von ungefähr 20 Millionen Euro leisten könnten und wären laut dem Bericht bereit, ihn damit zu einem der Top-Verdiener im Klub zu machen. Neben PSG bringt "Sky" auch Arsenal mit Kimmich in Verbindung. Demnach hätten die Londoner ihr Werben um den Bayern-Star zuletzt intensiviert und ihm ein konkretes Angebot vorgelegt. Das sei auch ein Grund, weshalb Kimmich mit seiner Zusage an Bayern solange zögere. Bei Arsenal soll Kimmich demnach Jorginho beerben. Der 33 Jahre alte Italiener könnte den Verein im Sommer verlassen. Neben PSG sollen auch Barcelona und der FC Liverpool Interesse an einer Verpflichtung des 30-Jährigen haben.

+++ 26. Februar, 14:20 Uhr: Eintracht will wohl gleich vier Spieler loswerden +++ Eintracht Frankfurt befindet sich gerade auf Kurs Richtung Champions League. Allerdings hat der Höhenflug der Hessen auch Verlierer. Nicht alle werden den hohen Ansprüchen im Team von Dino Toppmöller gerecht, einige werden daher offenbar bald nicht mehr gebraucht. Wie die "Sport-Bild" berichtet, sollen vier Profis den Verein im Sommer verlassen. Dabei soll es sich um Dina Ebimbe, Niels Nkounkou, Fares Chaibi und Igor Matanovic handeln. Bei diesem Quartett stehen die Zeichen demnach auf Trennung im kommenden Sommer.

+++ 25. Februar, 12:20 Uhr: AS Rom kämpft offenbar um Mats Hummels +++ Bleibt Mats Hummels bei der AS Rom? Kehrt er nach Deutschland zurück? Oder hört er gar ganz auf? Wie die "Repubblica" berichtet, zieht es ihn zurück in die Heimat, es gebe aktuell "keine Anzeichen", dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängere. Fest steht aber: Der Ex-Nationalspieler wird sich erst im Sommer entscheiden, wie es weitergeht. Dabei spielt auch sein Sohn Ludwig eine große Rolle, wie er erst im Januar betonte. Fest steht aber offenbar auch: Die Roma will um den Abwehrspieler kämpfen, wie andere italienische Medien zuletzt berichteten. Denn unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri spielt Hummels eine deutlich größere Rolle als vorher in den ersten Wochen in Rom. "Hummels ist für mich unverzichtbar. Er ist ein Monument", sagte Ranieri. Das letzte Wort scheint also noch nicht gesprochen.

+++ 24. Februar, 07:20 Uhr: "Ruiniert alles" - Ex-Bayern-Flirt vor Verkauf? +++ In den zurückliegenden Wochen konnte Ex-Bayern-Flirt Theo Hernandez für die AC Mailand alles andere als überzeugen. Negativer Höhepunkt: seine Schwalbe im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam. In der 51. Minute hatte der Linksverteidiger zum Abflug angesetzt und dafür Rot kassiert. In Unterzahl konnten die Italiener in der Folge den 1:0-Vorsprung nicht halten, kassierten den Ausgleich und schieden aus. Laut "Gazzetta dello Sport" dürfte damit sein Aus bei den Rossoneri besiegelt sein. "Hernandez ruiniert alles", titelte die größte Sportzeitung Italiens und erklärte, es gelte als unwahrscheinlich, dass der 27-Jährige über den Sommer hinaus in Mailand bleibt. Die Vertragsgespräche - sein Kontrakt läuft eigentlich noch bis 2026 - hatten zu keinem Ergebnis geführt. Demnach forderte der Franzose eine signifikante Gehaltserhöhrung, die der Klub aber nicht bereit ist zu zahlen. Dem Bericht zufolge könnten rund 50 Millionen Euro ausreichen, damit der Abwehrspieler im Sommer einen neuen Arbeitgeber findet.

+++ 16. Februar, 9:55 Uhr: Bayern verabschiedet sich wohl von Tah-Transfer +++ Lange galt Jonathan Tah als möglicher Neuzugang für den FC Bayern, vor allem im vergangenen Sommer geisterte der Name lange Zeit intensiv durch die Säbener Straße. Inzwischen hat sich das Thema aber offenbar erledigt. Sportdirektor Christoph Freund erklärte am Rande des Topspiels bei Tahs aktuellem Klub Bayer Leverkusen, dass um den 29-Jährigen nicht weiter gebuhlt werde. "Das ist aktuell kein Thema für uns! Man sieht, dass es unsere Verteidigung aktuell gut macht, sie haben sich richtig gefestigt. Wir bekommen wenige Gegentore. Daher sind wir aktuell sehr, sehr happy", sagte er am ran-Mikrofon. Der Vertrag von Tah läuft am Saisonende aus, inzwischen gilt der FC Barcelona als Topfavorit auf eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. Laut "Mundo Deportivo" sollen bei einem Treffen zeitnah die finalen Modalitäten geklärt werden. Bei "Sky" hielt sich Tah bezüglich seiner Zukunft aber noch bedeckt. Bei den Bayern sind Dayot Upamecano und Kim Min-jae unter Trainer Vincent Kompany gesetzt, zudem ist nicht ausgeschlossen, dass auch Eric Dier über den Sommer hinaus im Klub bleibt. Zudem kann der Japaner Hiroki Ito ebenfalls im Zentrum verteidigen. Außerdem sollen die Bayern Berichten zufolge Interesse an Ousmane Diomande von Sporting Lissabon zeigen (siehe vorheriger Eintrag).

+++ 14. Februar, 09:57 Uhr: Bayern-Flirt soll im Sommer konkret werden - Konkurrenz aus England +++ Während der Transferphase wurde dem FC Bayern München schon ein gewisses Interesse an einem jungen Innenverteidiger für den Sommer nachgesagt. Dabei fiel auch der Name Ousmane Diomande. Nun hat sich dieses Interesse wohl konkretisiert. Max Eberl wurde beim Hinspiel der Champions-League-Playoff-Runde in Lissabon gesehen. Beim 3:0-Auswärtssieg des BVB gegen Sporting habe sich der Münchner Funktionär das Talent wohl genauer anschauen wollen. Einfach wird eine Verpflichtung nicht. Laut der "Sport Bild" ist Chelsea bereit, 60 Millionen Euro für den jungen Ivorer auf den Tisch zu legen. Diomande kam in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 32 Einsätze für die Portugiesen. Dabei stand er 28 Mal in der Startelf und spielte 23 Mal über die volle Distanz. Sein Marktwert beläuft sich auf 40 Millionen Euro.

+++ 12. Februar, 08:31 Uhr: Manchester City fokussiert sich wohl auf Florian Wirtz +++ Manchester City möchte offenbar im kommenden Sommer Ernst machen. Wie die "Sport Bild" berichtet, will Trainer Pep Guardiola seine Mannschaft um Florian Wirtz von Bayer Leverkusen herum aufbauen. Der 21-Jährige soll demnach ab Sommer Mittelfeld-Regisseur Kevin De Bruyne beim englischen Meister ersetzen. Wirtz Vertrag läuft noch bis 2027. Bayer arbeitet derzeit an einer Verlängerung mit dem Youngster. Demnach möchten die Leverkusener ihren Starspieler offenbar bis 2028 binden. Eine Ausstiegsklausel von 125 Millionen Euro soll dabei ab Sommer 2026 greifen, das Gehalt auf zehn Millionen Euro steigen. Sollte Wirtz nicht in Leverkusen verlängern, soll die "Werkself" auf einen Abgang im kommenden Sommer für mindestens 150 Millionen Euro Ablöse drängen. Neben ManCity sind auch Champions-League-Sieger Real Madrid und Bayern München an Wirtz interessiert. Für die Münchner könnte ein Wirtz-Transfer in diesem Jahr jedoch schwer werden. Offenbar plane der Klub vorerst einen Einkaufsstopp, den Präsident Herbert Hainer jedoch nicht bestätigen wollte.

+++ 10. Februar, 13:00 Uhr: Neuhaus-Wechsel offenbar geplatzt +++ Kommando zurück! Der Wechsel von Florian Neuhaus zu Besiktas Istanbul soll geplatzt sein. Wie "Sky" berichtet, konnten sich Borussia Mönchengladbach und der Verein vom Bosporus nicht auf einen Transfer einigen. Demnach gab es bereits ein Telefonat zwischen dem Mittelfeldspieler und Besiktas-Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Die Türken sollen fünf Millionen Euro Ablöse geboten haben, es soll um eine Leihe mit Kaufoption gegangen sein. Somit bleibt Neuhaus den "Fohlen" wohl mindestens bis zum Sommer erhalten, am Niederrhein steht er noch zweieinhalb Jahre unter Vertrag.

+++ 10. Februar, 11:45 Uhr: Neuhaus wohl bereit für Wechsel in die Türkei +++ Florian Neuhaus verlässt Borussia Mönchengladbach offenbar auf den letzten Drücker und wenige Tage nach seinem Startelf-Debüt in dieser Bundesliga-Saison beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Wie die "Bild" berichtet, haben der Mittelfeldspieler und die "Fohlen" einem Wechsel zu Besiktas Istanbul zugestimmt. In der Türkei schließt das Transferfenster erst an diesem Dienstag. Zuvor hatte Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass Gespräche laufen würden und eine Leihe mit Kaufoption im Raum stehe. Neuhaus kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erst auf 247 Einsatz-Minuten. Diese verteilen sich auf neun Partien. In der Startelf stand er nur zwei Mal - jeweils gegen Frankfurt: Vor dem Spiel am vergangenen Samstag startete der 27-Jährige auch Ende Oktober beim 1:2 in der zweiten Pokalrunde bei den Hessen. Sein Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2027.

+++ 01. Februar, 23:20 Uhr: Victor Boniface vor Wechsel in die Premier League? +++ Zu Cristiano Ronaldo und Al-Nassr wechselt Victor Boniface also nicht. Doch heißt das auch, dass der Stürmer bei Bayer Leverkusen bleibt? Glaubt man dem Fußball-Portal "TBR", könnte der Nigerianer nach dem gescheiterten 70 Millionen-Deal trotzdem den Werksklub verlassen und in der Premier League anheuern. Demnach seien nicht weniger als fünf Klubs aus Englands Eliteliga am Stürmerstar interessiert: FC Arsenal, Aston Villa, FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Manchester United. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll auch Leverkusen nicht abgeneigt sein, Boniface doch noch loszuwerden – allerdings für mindestens 50 Millionen Euro. Ein möglicher Verkauf des 24-Jährigen in der Größenordnung wäre für Bayer zwar lukrativ, sportlich aber würde er kaum Sinn ergeben. Denn für einen nötigen Ersatz würde den Leverkusenern wohl schlicht und einfach die Zeit fehlen. Schon am Montagabend endet in Deutschland die Transferfrist.

+++ 29. Januar, 16:11 Uhr: Wegen bevorstehendem Abgang? Boniface fehlt wohl im Bayer-Kader +++ Am Mittwochabend trifft Bayer Leverkusen zum Abschluss der Ligaphase der Champions League auf Sparta Prag (ab 21:00 Uhr im Liveticker). Laut "Sky" soll dabei der von Al-Nassr umworbene Starstürmer Victor Boniface im Aufgebot des amtierenden Meisters fehlen. Demnach wollen die Rheinländer den sich anbahnenden Transfer des Nigerianers nach Saudi-Arabien nicht gefährden. Die Vereine sollen sich über einen Wechsel bereits geeinigt haben, nur die Unterschriften unter die Dokumenten fehlen offenbar noch.

+++ 29. Januar, 6:30 Uhr: Platzt der Boniface-Deal doch noch? Al-Nassr verhandelt parallel wohl mit Aston Villa +++ Am späten Dienstagabend wurde der Transfer von Victor Boniface zu Al-Nassr als nahezu fix vermeldet (siehe Meldung vom 28. Januar, 22:25 Uhr). Man habe sich auf eine Ablöse geeinigt und auch der Medizincheck sei schon erfolgreich absolviert worden. Laut "Sky" herrscht nun aber Verwirrung in Leverkusen. Der Grund: Die Vereinbarungen zwischen Bayer und Al-Nassr seien noch nicht schriftlich fixiert worden. Dem Klub liegen zudem wohl unbestätigte Informationen vor, dass Al-Nassr parallel auch mit Aston Villa über einen Transfer von Stürmer Jhon Duran verhandelt und entweder den Kolumbianer oder Boniface verpflichten will. Letzteres schreibt auch Transfer-Experte Fabrizio Romano. Durans Agenten seien zuversichtlich, ihn nach Saudi-Arabien zu bringen. Auch Quellen aus England sowie die französische "L'Equipe" vermelden, dass sich der saudi-arabische Verein noch um den Premier-League-Angreifer bemüht. Der Spieler selbst sei sich mit Al-Nassr bereits einig und sein Klub soll auf dem besten Wege sein, ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro zu akzeptieren. Mit einer Entscheidung dürfte in Kürze zu rechnen sein.