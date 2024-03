Drama bei Drei aus Vier: CL-Rennen ist der neue Titelkampf – ein Kommentar

Bayer 04 Leverkusen: Alle späten Tore der Alonso-Elf

Alleine in der Bundesliga konnte Bayer Leverkusen neun Punkte durch späte Treffer einfahren. Auch das Weiterkommen im Pokal und der Europa League gelang teilweise in letzter Minute. ran zeigt alle entscheidenden späten Tore der Bayer-Elf in der bisherigen Saison. © IMAGO/Uwe Kraft