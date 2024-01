Bundesliga: Droht der "Sportschau" das Ende? DFL-Boss lässt Zukunft offen

Anzeige

Seit 1963 gehört die "Sportschau" in der "ARD" zum festen Teil der Bundesliga-Berichterstattung. Doch im neuen Rechtezyklus ab 2025 könnte damit Schluss sein.

Von Chris Lugert

Droht der legendären "Sportschau" in der "ARD" ihr Aus als reguläre Bundesliga-Sendung am Samstagabend? Ab der Saison 2025/26 gilt für die deutsche Vorzeigeliga ein neuer TV-Vertrag, die Rechte sollen Mitte dieses Jahres vergeben werden.

Fans, die kein Pay-TV-Abo besitzen, sehen seit Jahrzehnten - seit der Bundesliga-Gründung 1963 - die ersten Bilder der Samstagnachmittagsspiele in der "Sportschau" oder in den 1990er-Jahren auch bei ran in SAT.1. Aktuell beginnt die Sendung der "ARD" jeden Samstag um 18:30 Uhr.

Doch weil die Sendung damit parallel zum Bundesliga-Topspiel läuft, hatte Rechteinhaber "Sky" in der Vergangenheit bereits öfter sein Missfallen über diese Situation ausgedrückt.

Bislang bestand die "Sportschau" trotz Widerständen weiter und konnte sich immer wieder die frühzeitigen Free-TV-Erstverwertungsrechte sichern, doch jetzt könnte es ihr - zumindest in bekannter Form - endgültig an den Kragen gehen.