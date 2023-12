Die Frankfurter kassierten zuletzt eine bittere Auswärtsniederlage in Augsburg und anschließend im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Durch das Unentschieden der Leverkusener gegen Dortmund in der Vorwoche hatten die Bayern die Chance, zumindest zwischenzeitlich gleichzuziehen mit der Werkself, die erst am Sonntag beim VfB Stuttgart gastiert.

Böse Abreibung für die Bayern beim Auswärtsspiel in Frankfurt! Der Rekordmeister erlebt einen Totalausfall auf nahezu allen Positionen und kommt mit 1:5 (1:3) unter die Räder.

Der 14. Bundesliga-Spieltag steht an, der FC Bayern München trifft auf Eintracht Frankfurt. Wo wird das Spiel live im TV und Stream übertragen? Wo gibt's einen Liveticker und Highlights? Alles zur Übertragung.

So spielt Eintracht Frankfurt: Trapp - Pacho, Koch, Tuta, Dina Ebimbe - Larsson, Götze - Buta, Chaibi, Knauff - Marmoush

So spielt der FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Minjae, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, Choupo-Moting, Sane - Kane

Am 14. Spieltag noch nicht, aber lange dauert es nicht mehr, bis die höchste deutsche Spielklasse wieder im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden kann. Am 17. Dezember wird das Duell des FCB mit Stuttgart live in SAT.1 übertragen, hinzu kommt noch eine weitere Partie vor und eine direkt nach der Winterpause.