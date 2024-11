FC Bayern: Coman-Gala! FCB löst Pflichtaufgabe gegen Union Berlin souverän

Eine mögliche Rotation vor der Partie unter der Woche hatte in Kompanys Plänen keine Rolle gespielt, der Coach setzte gegen den Tabellenvierten wieder auf seine beste Elf. Unter anderem kehrte Dayot Upamecano nach seiner Oberschenkelprellung zurück in die Anfangsformation, auf den offensiven Außenbahnen stürmten Coman und Michael Olise.

In der Königsklasse steht der deutsche Rekordmeister nach zwei Niederlagen in drei Spielen unter Zugzwang. Das Spiel gegen Union, das auch im elften Duell mit den Bayern ohne Sieg blieb, dürfte noch einmal für zusätzlichen Rückenwind gesorgt haben. Auch, weil sich die Münchner gegen die bis dahin zweitbeste Defensive der Liga eiskalt präsentierten.

Stürmerstar Harry Kane (15., Foulelfmeter, 51.) mit seinen Saisontoren zehn und elf sowie Kingsley Coman (43.) sorgten für den verdienten Sieg. Es war zugleich eine gelungene Generalprobe vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon am Mittwoch ( ab 21:00 Uhr im ran-Liveticker ).

Der FC Bayern hat eine erfolgreiche Woche mit dem nächsten Sieg abgeschlossen und thront weiterhin an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann nach den Schützenfesten in Bochum (5:0) und Mainz (4:0) auch ihr Heimspiel gegen Union Berlin deutlich und festigte dank des souveränen 3:0 (2:0) ihre Tabellenführung.

Der FC Bayern bleibt auf nationaler Ebene im vierten Spiel in Folge ohne Gegentor und steht an der Tabellenspitze. Union Berlin erleidet dagegen den nächsten Rückschlag.

Das Wichtigste in Kürze

Besonders Letzterer erwies sich in der Anfangsphase als Aktivposten. Zwar mussten die Bayern gegen tief stehende Unioner viel Geduld aufbringen - wenn es aber gefährlich wurde, dann über Olise. Die ersten beiden kleineren Chancen nach Vorarbeit des Franzosen blockte Berlin noch, als Olise dann aber ein drittes Mal zum Dribbling ansetzte, kam Benedict Hollerbach im Strafraum zu spät. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kane souverän.

FCB mit Weißer Weste in drittem Ligaspiel in Folge

Am Spiel veränderte sich dadurch nur wenig. Bayern dominierte wie gewohnt mit viel Ballbesitz, die Unioner ließen dank ihrer defensiven Stabilität kaum etwas zu. Solange, bis sie selbst zu Chancen kamen: Jordan (33.) scheiterte mit seinem Schuss aus der Drehung jedoch am stark reagierenden Manuel Neuer. Die Bayern überstanden die erste kleine Drangphase der Gäste unbeschadet - und legten selbst noch vor der Pause nach.

Coman blieb nach Vorarbeit von Kane eiskalt und traf vorbei an Frederik Rönnow hoch ins recht Eck. Erst zum zweiten Mal erzielte der Franzose für die Bayern in drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen in Folge ein Tor. Nach der Pause war es dann wiederum Kane, der auf Zuspiel von Coman für die vorzeitige Entscheidung sorgte.

Union war im Anschluss vor allem auf Schadensbegrenzug aus. Die Bayern verteidigten die wenigen Kontersituationen der Gäste souverän. Nach dem 4:0 gegen Stuttgart und einem 5:0-Kantersieg in Bochum blieben die Münchner erstmals seit Mai 2020 in der Bundesliga ohne Gegentor.